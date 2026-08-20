Bukarest - Ein rumänisches Kampfflugzeug vom Typ F-16 hat eine mit Sprengstoff beladene Marine-Drohne im Schwarzen Meer zerstört. Die Regierung in Bukarest teilte am Donnerstag mit, dass die Drohne mehrere hundert Meter vom Gasfeld Neptun Deep entfernt getroffen wurde. Verteidigungsminister Radu Miratu erklärte, dass die Drohne nicht aus der Ukraine stamme.
Die genaue Herkunft der Drohne blieb zunächst unklar. Zuletzt hatte es in Rumänien mehrere Vorfälle mit Drohnen gegeben. Erst vor wenigen Tagen hatte eine spanische F-18 in Rumänien eine Drohne abgeschossen, nachdem diese aus Moldawien in den rumänischen Luftraum eingedrungen war.
Die genaue Herkunft der Drohne blieb zunächst unklar. Zuletzt hatte es in Rumänien mehrere Vorfälle mit Drohnen gegeben. Erst vor wenigen Tagen hatte eine spanische F-18 in Rumänien eine Drohne abgeschossen, nachdem diese aus Moldawien in den rumänischen Luftraum eingedrungen war.
© 2026 dts Nachrichtenagentur