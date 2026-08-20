Der Dresdener Hersteller Sunfire setzt große Hoffnungen auf die Hochtemperatur-Elektrolyse (SOEC): Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 89 Prozent soll sie weit kostengünstiger grünen Wasserstoff liefern als die etablierten Elektrolyseverfahren - unter anderem, weil sie die im Prozess anfallende Abwärme nutzt. Jetzt hat das Unternehmen mit dem Bau einer SOEC-Testanlage im BASF-Industriepark Lausitz in Schwarzheide begonnen. BASF benötigt enorme Mengen Wasserstoff - allein am zentralen Standort in Ludwigshafen erzeugt der Chemiekonzern bis zu 200. 000 Tonnen pro Jahr, bislang fast ausschließlich per ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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