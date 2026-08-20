Düsseldorf - Nach der Spende eines CDU-Bürgermeisters in Sachsen-Anhalt von 10.000 Euro an die AfD und einer Wahlempfehlung für die Partei fordert die Bundes-SPD Konsequenzen von der Union. "Wenn ein CDU-Amtsträger 10.000 Euro an die AfD spendet und die Aufgabe der Brandmauer fordert, dann ist das kein unbedeutender lokaler Zwischenfall", sagte SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe).
Er erwarte von den Christdemokraten eine schnelle und eindeutige Reaktion, so Wiese weiter. Es brauche jetzt Klarheit, dass es in der CDU keinen Platz für jedwede Unterstützung der AfD gebe. Die SPD war und ist hier immer unmissverständlich.
Wer wie der CDU-Bürgermeister Bernd Prange die AfD finanziell so massiv unterstütze und ihr die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl wünsche, "verlässt die demokratische Mitte und arbeitet weiter an der Normalisierung einer verfassungsfeindlichen Partei", so Wiese.
Er erwarte von den Christdemokraten eine schnelle und eindeutige Reaktion, so Wiese weiter. Es brauche jetzt Klarheit, dass es in der CDU keinen Platz für jedwede Unterstützung der AfD gebe. Die SPD war und ist hier immer unmissverständlich.
Wer wie der CDU-Bürgermeister Bernd Prange die AfD finanziell so massiv unterstütze und ihr die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl wünsche, "verlässt die demokratische Mitte und arbeitet weiter an der Normalisierung einer verfassungsfeindlichen Partei", so Wiese.
© 2026 dts Nachrichtenagentur