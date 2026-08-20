Toronto, Ontario, und Casper, Wyoming, 19. August 2026 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy") (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) und DISA Technologies, Inc. ("DISA") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ - freuen sich, den Abschluss der zuvor angekündigten Transaktion zur Gründung der DISA Uranium Corporation ("DISA Uranium" oder das "Unternehmen") bekannt zu geben, eines neuen, technologiegestützten US-amerikanischen Uranunternehmens, das darauf ausgerichtet ist, die inländische Uranversorgung zu stärken und die wachsende Nachfrage nach sicherem, aus den USA stammendem Kernbrennstoff zu decken.

Gemäß der endgültigen Vereinbarung hat IsoEnergy sein Portfolio an genehmigten, ehemals produzierenden konventionellen Uranminen in Utah, bestehend aus der Tony-M-Mine, der Daneros-Mine, der Rim-Mine, dem Sage-Plain-Projekt und dem Flatiron-Projekt (das "Utah-Portfolio"), an DISA Uranium eingebracht und im Gegenzug 1.677.350 Stammaktien des Unternehmens erhalten (die "Transaktion"). DISA Uranium kombinierte das Utah-Portfolio von IsoEnergy mit der firmeneigenen HPSA-Technologie sowie dem Sanierungs- und Rückgewinnungsgeschäft von DISA.Zeitgleich mit dem Abschluss der Transaktion schloss DISA Uranium die Zusagen für seine zuvor angekündigte Privatplatzierungsfinanzierung in Höhe von 105 Millionen US-Dollar (die "Finanzierung") ab, an der sich Tembo Capital, BHP Ventures, Galvanize Climate Solutions, Valor Equity Partners, Evok Innovations, Halliburton Labs und Veriten beteiligten. IsoEnergy investierte 33 Millionen US-Dollar in die Finanzierung. Nach Abschluss der Transaktion und der Finanzierung hält IsoEnergy auf vollständig verwässerter Basis rund 33 % an DISA Uranium und ist damit der größte Anteilseigner von DISA Uranium.

Philip Williams, Chief Executive Officer und Vorstandsmitglied von IsoEnergy, erklärte: "Der Abschluss dieser Transaktion erschließt den Wert unseres Utah-Portfolios und verschafft IsoEnergy gleichzeitig ein bedeutendes Engagement in einer differenzierten US-amerikanischen Uranplattform. Als größter Anteilseigner von DISA Uranium freuen wir uns darauf, dessen Wachstum zu unterstützen und an den bedeutenden Chancen teilzuhaben, die vor uns liegen."

Greyson Buckingham, Chief Executive Officer von DISA Uranium, erklärte: "Der Abschluss dieser Transaktion ist ein wichtiger Schritt beim Aufbau von DISA Uranium zu einem führenden US-amerikanischen Uranunternehmen. Mit etablierten Uran-Assets, innovativer Technologie, die den Wert eines erheblichen gestrandeten Vermögenswerts erschließt, und starker finanzieller Rückendeckung freuen wir uns darauf, unsere Strategie voranzutreiben und die bedeutenden Chancen zu nutzen, die vor uns liegen."

Mit Wirksamkeit ab dem Abschluss der Transaktion und der Finanzierung besteht der Vorstand von DISA Uranium nun aus sieben Mitgliedern, darunter Richard Patricio, Vorstandsvorsitzender von IsoEnergy, Phillip Williams, CEO und Vorstandsmitglied von IsoEnergy, George Pyper, Partner bei Tembo Capital, sowie die derzeitigen Mitglieder des DISA-Vorstands Greyson Buckingham, Scott Saxberg, Marty Reed und der ehemalige Kommissar der US-amerikanischen NRC, Jeffrey Merrifield.Nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt DISA Uranium, eine mehrgleisige Strategie voranzutreiben, deren Schwerpunkt auf dem Einsatz seiner HPSA-Technologie zur Rückgewinnung von Uran aus stillgelegten Bergbauabfällen, der Wiederaufnahme der konventionellen Uranproduktion in den USA und dem Aufbau inländischer Verarbeitungskapazitäten liegt. Die Tony-M-Mine wird voraussichtlich neben der Weiterführung der Sanierungsmaßnahmen von DISA Uranium und der umfassenderen Entwicklungsstrategie eine kurzfristige Priorität innerhalb des Utah-Portfolios darstellen.

Weitere Informationen zur Transaktion finden Sie in den Pressemitteilungen der Unternehmen vom 4. August 2026.

Über DISA Uranium

Die DISA Uranium Corporation (DISA Uranium) definiert die Uranrückgewinnung und -produktion in den USA neu. Das von Veteranen geführte Unternehmen mit Hauptsitz in Casper, Wyoming, gewinnt Uran und Vanadium aus Abfällen stillgelegter Uranminen (AUM) zurück, saniert Altlasten im Westen der Vereinigten Staaten und setzt seine exklusive, patentierte HPSA-Technologie ein, um die konventionelle Uranproduktion sauberer, effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten. DISA Uranium verfügt über die einzige Genehmigung der US-amerikanischen Atomaufsichtsbehörde (NRC) zur Aufbereitung und Rückgewinnung von AUM-Abfällen an mehreren Standorten - und gestützt auf eine wachsende Basis konventioneller Ressourcen baut das Unternehmen die inländischen Kapazitäten auf, um amerikanischen Abfall und amerikanisches Erz in amerikanischen Brennstoff umzuwandeln. Seine Mission ist einfach: die Vergangenheit wiedergutmachen und gleichzeitig die Zukunft vorantreiben sowie eine sichere, unabhängige inländische Uran-Lieferkette wiederaufbauen.

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) ist ein führendes, global diversifiziertes Uranunternehmen mit erheblichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und kurz-, mittel- sowie langfristige Vorteile aus steigenden Uranpreisen bieten. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt "Larocque East" im kanadischen Athabasca-Becken voran, in dem sich die Lagerstätte "Hurricane" befindet, die über die weltweit hochgradigste angezeigte Uranmineralressource verfügt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

IsoEnergy Ltd.

Philip Williams

CEO und Vorstandsmitglied

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1-833-572-2333

X: @IsoEnergyLtd

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In Europa

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DISA Uranium Corporation

Medienkontakt

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307-690-4705

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Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85565Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85565&tr=1



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