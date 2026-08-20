Eine deutsch-österreichische Forschergruppe unter Leitung des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE hat erfolgreich schlitzdüsenbeschichtete, halbtransparente organische Photovoltaik-Module (STOPV) mit einer Aperturfläche von 210,25 Quadratzentimetern hergestellt. Die STOPV-Module verfügen über eine im nahen Infrarot reflektierende Rückelektrode und eine metallfreie Top-Elektrode. Bislang wurden mit solchen Bauelementen im Laborzellenmaßstab Lichtnutzungsgrade (LUEs) von bis zu 6 Prozent erreicht. Bei der Skalierung auf größere Module ging die Leistung in der Regel jedoch erheblich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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