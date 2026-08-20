UniCredit-Chef Andrea Orcel legt offen, wie er die Profitabilität der Commerzbank nach einer Übernahme steigern will. Rund 1,3 Milliarden € beziehungsweise jeden fünften Kosten-Euro möchte der Italiener einsparen. Dahinter steckt weit mehr als die Zusammenlegung einiger Niederlassungen. Orcel plant einen tiefen Umbau der Frankfurter Bank. Für Aktionäre könnte daraus erhebliches Gewinnpotenzial entstehen. Allerdings droht die Radikalkur ausgerechnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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