Es läuft nicht mehr rund bei Walmart. Nachdem der Kurs der Walmart-Aktie bereits in den vergangenen drei Monaten um -15% eingebrochen ist, geht es heute um weitere -6% nach unten. Was belastet den US-Einzelhandelsriesen so stark und können Anleger hier nun ein Schnäppchen machen? Das sorgt für Enttäuschung Auslöser des heutigen Kursrutsches der Walmart-Aktie sind die Zahlen für zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026/27, das von Mai bis Juli lief. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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