Der im Norden von Brandenburg gelegene Solarpark Halenbeck II verfügt über eine Leistung von rund 114 Megawatt. Die Anlage soll jährlich bis zu 120. 000 Megawattstunden Strom liefern. Sie wurde außerhalb des EEG gebaut - der Strom geht per langjährigem Power Purchase Agreement (PPA) an Shell Energy Europe, Finanz Informatik und Finanz Informatik Technologie Service. Rund drei Viertel der Liefermenge entfallen dabei auf Shell. Das Unternehmen nutzt den Strom unter anderem für seinen 100-Megawatt-Elektrolyseur REFHYNE 2, den Linde derzeit in Wesseling bei Köln für Shell baut. Der Liefervertrag läuft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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