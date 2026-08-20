Erhalt der Genehmigung für Bardy SE, Sabot und Miskam

Vancouver, British Columbia - 20. August 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) (NIOB oder das Unternehmen) hat sein Explorationsprogramm 2026 um rund 3.500 Meter noch ausstehender Diamantbohrungen ergänzt. Nachdem NIOB die Genehmigungen für explorative Arbeiten mit potenziell schädlichen Auswirkungen (ATI) für die übrigen Projekte im Stadium der Bohrreife in Québec erhalten hat, bereitet sich das Unternehmen nun auf den Start der ersten Diamantbohrprogramme in seinen zu 100 % unternehmenseigenen Projekten Bardy SE, Sabot und Miskam vor. Die Projekte befinden sich etwa 45 km nordwestlich der Stadt La Tuque in der Region Mauricie.

"Wir haben unser Bohrprogramm 2026 offiziell auf 8.500 Meter in sechs Konzessionsgebieten erweitert", so Murray Nye, CEO von NIOB. "Wir planen unsere Bohrprogramme ganz gezielt und orientieren uns dabei an den vielversprechendsten Ergebnissen aus der luftgestützten Messung, den historischen Daten und den Arbeiten vor Ort. Dieser Ansatz hat sich bewährt und wir haben in jedem Programm unser Ziel - das Auffinden von Seltenerdmetallen - erreicht. Uns liegen nun mehr als drei alkalische Intrusionskörper mit beachtlichem Potenzial vor."

Highlights

- Bohrgenehmigungen im Rahmen des ATI-Verfahrens erteilt - Für Bardy SE, Sabot und Miskam wurden durch das Ministerium für Ressourcen und Forstwirtschaft von Québec (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts, "MRNF") Diamantbohrungen in 11 Zonen genehmigt.

- Alle sechs Projekte im Stadium der Bohrreife in der Grenville Province sind nun vollständig genehmigt - Seigneurie, Bardy, Blanchette, Bardy SE, Sabot und Miskam.

- NIOB hat sein Programm 2026 um rund 3.500 Bohrmeter ergänzt und das Jahresvolumen der Diamantbohrungen möglicherweise auf insgesamt rund 8.500 Meter gesteigert.

- Die bisherigen Bohrungen haben das Bohrzielmodell bestätigt - Mehr als insgesamt 66 Meter Pegmatit mit Seltenerdmetall-führenden Mineralen bei Blanchette und ein Pegmatit-Erzgang bzw. -Schwarmsystem mit Seltenerdmetall-(REE)-führenden Mineralen im Kernmaterial bei Bardy.

- Drei Typen von Bohrzielen haben nun das Stadium der Bohrreife erlangt: Ein alkalischer Intrusionskörper mit einer ausgeprägten Anomalie aus Niob- und REE-führenden Seegrundsedimenten bei Miskam, ein Analogon zum Crevier Alkaline Complex bei Bardy SE und die strukturell kontrollierten Erzgänge und Gangsysteme aus Pegmatit bei Sabot (siehe vorsorglicher Hinweis unten).

- NIOB hat im Rahmen des ATI-Genehmigungsverfahrens Kontakt mit dem Atikamekw First Nation Council in Wemotaci sowie den führenden Mitgliedern der jeweiligen Familien vor Ort aufgenommen, in deren Hoheitsgebiet sich die Projektgebiete befinden.

ATI-Genehmigungen der Regierung von Québec

Die drei vom Ministerium für Ressourcen und Forstwirtschaft von Québec (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts, "MRNF") erteilten ATI-Genehmigungen berechtigen zu Diamantbohrungen in 11 autorisierten Bohrzonen bei Bardy SE, Sabot und Miskam. Jede Genehmigung hat eine Gültigkeitsdauer von drei Jahren.

Vor Erteilung einer ATI-Genehmigung verpflichtet die Regierung von Québec die jeweiligen Unternehmen zur Kontaktaufnahme mit Interessengruppen und indigenen Gemeinschaften vor Ort. NIOB hat die Gespräche mit dem Atikamekw First Nation Council in Wemotaci sowie mit den führenden Mitgliedern der jeweiligen Familien vor Ort, in deren Hoheitsgebiet sich die Projektgebiete befinden, zwischenzeitlich abgeschlossen.

Das Unternehmen verfolgt bei der Arbeit im Hoheitsgebiet der Atikamekw einen kooperativen Ansatz und ist sich der Bedeutung langfristiger Partnerschaften, die auf gegenseitigem Respekt und Transparenz beruhen, bewusst.

Geologischer Kontext und Explorationsziele

Die Projekte Bardy SE, Sabot und Miskam liegen in der geologischen Provinz Grenville, die für ihre Vorkommen von Seltenerdmetallen und kritischen Mineralien bekannt ist. Die neu genehmigten Projekte umfassen zwei aus struktureller Sicht unterschiedliche Typen von Zielzonen mit guten Aussichten auf Niob- und Seltenerdmetallvorkommen:

- Bei Miskam ist das Ziel ein vermutlich rund 60 km² großer Intrusionskörper der Veillette Intrusive Suite, der räumlich mit einer der größten geochemischen Anomalien aus Seegrundsedimenten mit Nb- und REE-Vorkommen in der Region (auf Grundlage von Messdaten der Regierung von Québec) assoziiert ist.

- Bei Bardy SE wird anhand von Bohrungen die Toad Intrusive Suite erkundet. Sie entstand vor 981,6 Millionen Jahren und ist altersmäßig vergleichbar mit dem etwa 957 Millionen Jahre alten Crevier Alkaline Complex in der Region Lac-Saint-Jean, der die Niob-Tantal-Lagerstätte Crevier von NioBay Metals Inc. beherbergt.

- Bei Sabot sind die Ziele strukturell kontrollierte Erzgänge und Gangsysteme aus granitischem Pegmatit mit REE- und Niobmineralisierung, analog zu denen, die das Unternehmen bei Bardy und Blanchette anhand von Bohrungen erkundet. Im Rahmen seines Prospektionsprogramms im vierten Quartal 2025 konnte NIOB das Vorkommen einer Mineralisierung aus magnetischen Seltenerdmetallen und Niob in den Pegmatitsystemen des Konzessionsgebiets bestätigen.

Da keines dieser Ziele bisher anhand von Diamantbohrungen untersucht wurde, werden im Rahmen der bevorstehenden Programme die ersten Bohrtests in den vermuteten alkalischen Intrusionskörpern bei Miskam und Bardy SE sowie in den Pegmatitsystemen bei Sabot durchgeführt. Die Abfolge der Zielerkundung wird anhand der luftgestützten radiometrischen und magnetischen Messung über den Konzessionsgebieten Bardy SE, Miskam, Sabot und Blanchette bestimmt.

Vorsorglicher Hinweis zu Analoga und historischen Informationen

Die Lagerstätte Crevier wird beispielhaft für den Lagerstättentyp angeführt, der mit alkalischen Intrusionskomplexen ähnlichen Ursprungs assoziiert ist. Sie befindet sich nicht auf dem Konzessionsgelände des Unternehmens, und die dort vorhandene Mineralisierung lässt nicht zwingend auf eine allfällige Mineralisierung in der Konzession Bardy SE schließen. Die Projekte Bardy SE, Sabot und Miskam befinden sich in einem frühen Explorationsstadium; in keinem dieser Projekte wurden bisher Mineralressourcen aufgefunden, und es gibt keine Garantie dafür, dass im Zuge der Exploration das Vorkommen einer Mineralisierung von wirtschaftlicher Bedeutung nachgewiesen werden kann.

Die historischen Informationen zu den Konzessionsgebieten Bardy SE, Sabot und Miskam stammen aus öffentlich zugänglichen Aufzeichnungen der Regierung von Québec, die über das SIGÉOM-System von Québec abrufbar sind. Dazu zählen auch geochemische Daten von Seegrundsedimenten und geologische Karten der Region. Historische Proben sind naturgemäß selektiv und lassen nicht unbedingt auf eine Mineralisierung im Bereich der Konzessionsgebiete schließen.

Die geologischen Auswertungen in Bezug auf Geometrie und Ausdehnung der vermuteten Intrusionskörper, einschließlich der ca. 60 km² großen, interpretierten Intrusion der Veillette Intrusive Suite bei Miskam, basieren auf staatlichen Karten, geophysikalischen und geochemischen Daten sowie der Neuauswertung dieses Datenmaterials durch das Unternehmen; sie wurden nicht anhand von Bohrungen bestätigt.

Die qualifizierte Person hat die hierin zitierten öffentlich zugänglichen Quellen geprüft, die historischen Ergebnisse jedoch nicht unabhängig verifiziert. Sie werden daher nicht wie aktuelle Mineralressourcen oder -reserven behandelt.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierte Person gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und freigegeben.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Assets mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Mineralen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca in British Columbia und ein Konzessionspaket in Distriktgröße mit einer Fläche von 29.936 Hektar in der Grenville Province in Quebec. Die Konzessionsgebiete in Quebec beherbergen Vorkommen von Seltenerdmetallen, Niob und Nickel-Kupfer und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

mailto:info@northamericanniobium.com

+1 (647) 984-4204

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Folgen oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie "erwartet", "plant", "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell", "Chance", "Strategie", "Ziel", "Prognose" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten".

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem: (i) Aussagen zur Gültigkeit und zum Umfang der ATIs, einschließlich der Anzahl und Fläche der genehmigten Bohrzonen, sowie zur Fähigkeit des Unternehmens, Diamantbohrungen in den Projekten Bardy SE, Sabot und Miskam durchzuführen; (ii) die für 2026 geplanten Bohrungen des Unternehmens, einschließlich der noch zuzuweisenden Bohrungen von etwa 3.500 Metern und der Möglichkeit, dass die Gesamtlänge der Diamantbohrungen in diesem Jahr etwa 8.500 Meter erreichen könnte, sowie deren zeitliche Abfolge; (iii) die geologischen Interpretationen des Unternehmens hinsichtlich Zielen vom Intrusions-, Dyke- und Ader-Typ, einschließlich der interpretierten, etwa 60 km² großen Intrusion der Veillette Intrusive Suite bei Miskam und der interpretierten Altersäquivalenz zwischen der Toad Intrusive Suite und dem Crevier Alkaline Complex; (iv) die Integration und den erwarteten Nutzen von Daten aus radiometrischen und magnetischen Luftvermessungen sowie von Radon- und Helium-Bodengas-Datensätzen bei der Zielgenerierung; und (v) das Potenzial der Provinz Grenville, bedeutende Lagerstätten von Seltenerdelementen, Niob oder anderen kritischen Mineralien zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Annahme, dass die Explorationsergebnisse weiterhin das Potenzial der Liegenschaften untermauern werden, dass Bohrunternehmen und andere Dienstleister zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden und dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie die Unterstützung durch die Interessengruppen aufrechterhalten werden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, gehören unter anderem: der Zeitpunkt und der Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Veränderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen; die Verfügbarkeit von Bohrgeräten, qualifiziertem Personal und anderen Dienstleistern; die fortgesetzte Zusammenarbeit mit lokalen Interessengruppen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Rahmenbedingungen; Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, geologischer Unsicherheiten, Umweltrisiken und Unfälle; Änderungen staatlicher Vorschriften oder Richtlinien; sowie der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden sich in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

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