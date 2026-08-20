Vernier - Die Treibstoffpreise in der Schweiz sind weiter gestiegen. Der Durchschnittspreis für Bleifrei 95 hat erstmals seit fast vier Jahren wieder die Marke von zwei Franken pro Liter überschritten. Der Liter Bleifrei 95 kostet im landesweiten Durchschnitt aktuell 2,02 Franken und damit fünf Rappen mehr als vor einer Woche, wie der Touring Club Schweiz (TCS) am Donnerstag mitteilte. Diesel verteuerte sich im gleichen Zeitraum ebenfalls um fünf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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