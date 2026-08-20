Bislang brauchte es aufwendige medizinische Scans, um die genaue Verteilung des Fettanteils im Körper zu bestimmen. Google zeigt mit Photoscan AI, dass einfache 2D-Bilder zukünftig ausreichen könnten. Fettleibigkeit und die damit verbundenen gesundheitlichen Folgen sind weit verbreitet - auch in Deutschland. Zwar lässt sich der eigene Körperfettanteil inzwischen bequem von zuhause aus schätzen, eine genaue Messung der Verteilung im Körper war bisher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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