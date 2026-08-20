Köln - Der US-Autobauer Ford plant, auch das nächste Auto seiner europäischen Modelloffensive mit einem Partner zu entwickeln. Das Modell soll auf der Plattform des anderen Herstellers stehen. Derzeit sucht der US-Konzern noch nach einem passenden Kooperationspartner für das Modell, berichtet das "Handelsblatt" (Freitagausgabe) unter Berufung auf Informationen aus Unternehmenskreisen.



Demnach verhandelt Ford derzeit mit verschiedenen Unternehmen, die in Frage kommen. Abgeschlossen sind die Verhandlungen offenbar noch nicht. Ford ist sowohl für einen europäischen als auch für einen asiatischen Partner offen.



Der US-Hersteller verfolgt in Europa eine Strategie, die intensiv auf die Plattformen fremder Hersteller setzt. Fünf neue Pkw-Modelle will Ford bis Ende 2029 auf den Markt bringen. Im vergangenen Jahr hatte der Autobauer zwei neue Modelle auf der Elektro-Plattform des französischen Herstellers Renault angekündigt, im vergangenen Monat ein weiteres Auto auf einer Plattform des chinesischen Konzerns Geely. Die Europaversion des Geländewagens Bronco wird indes als einziges Fahrzeug im Rahmen der Modelloffensive auf einer Ford-Plattform gebaut.





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