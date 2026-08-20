Bern - Auf Schweizer Exporten nach China wird es künftig fast keine Zölle mehr geben. China und die Schweiz haben Verhandlungen über Weiterentwicklungen ihres Freihandelsabkommens abgeschlossen. Tritt es in Kraft, werden die Zölle mittelfristig fallen. Bundespräsident und Wirtschaftsminister Guy Parmelin und der chinesische Handelsminister Wang Wentao schlossen die Verhandlungen über die Optimierung des bestehenden Freihandelsabkommens am Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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