Zürich - Die Collana-Gruppe, die mit verschiedenen Tochterunternehmen auch in der Schweiz aktiv ist, übernimmt Netwise. Mit dem Zusammenschluss stärkt die Unternehmensgruppe ihre Kompetenzen rund um Microsoft Dynamics 365 CRM, Automatisierung und Agentic AI. Davon profitieren auch Schweizer Kunden. Netwise wurde 2008 in Warschau gegründet und beschäftigt rund 120 Mitarbeitende. Das Unternehmen begleitet Kunden in über 40 Ländern bei der Digitalisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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