Bern - Auf Schweizer Exporten nach China wird es künftig kaum noch Zölle geben. Die Volksrepublik und die Schweiz haben Verhandlungen über Weiterentwicklungen ihres Freihandelsabkommens abgeschlossen. Fallen werden die Zölle aber erst mittelfristig. Bundespräsident und Wirtschaftsminister Guy Parmelin und der chinesische Handelsminister Wang Wentao schlossen die Verhandlungen über die Optimierung des bestehenden Freihandelsabkommens am Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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