Walmart hat am Donnerstag an der Börse einen heftigen Einbruch erlitten. Die Aktie des weltgrößten Einzelhändlers verlor im frühen New Yorker Handel 8,7 Prozent und notierte zuletzt bei gut 104 US$. Das ist der tiefste Stand seit Ende November 2025 und gleichzeitig der größte Tagesverlust seit 2022. US-Geschäft enttäuscht Im Dow Jones Industrial, der seinerseits um 0,6 Prozent nachgab, belegte Walmart den letzten Platz. Chartechnisch ist das Bild ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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