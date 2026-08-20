Google baut seine KI-Chip-Partnerschaft mit Marvell massiv aus. Bis 2033 könnten daraus rund 120 Milliarden US-Dollar Umsatz entstehen. Google könnte dabei zum Großaktionär avancieren. Marvell Technology baut seine Zusammenarbeit mit Google bei maßgeschneiderten Halbleitern deutlich aus. Analysten werten den Deal als wichtigen Erfolg. Die Marvell-Aktie sprang nach der Bekanntgabe am Mittwoch um etwa 8 Prozent nach oben. Die Vereinbarung umfasst zahlreiche Technologien rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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