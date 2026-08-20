Die freenet Aktie gerät unter Druck. Laut Insidern soll der Mobilfunkanbieter eine vollständige Übernahme der TV Streamingplattform Waipu.tv prüfen.Übernahmefantasie mit Fragezeichen Bei freenet rückt ein möglicher Zukauf in den Fokus. Insidern zufolge will das Unternehmen die TV Streamingplattform Waipu.tv vollständig übernehmen. Damit würde freenet sein Geschäft rund um digitale TV Angebote und Streamingdienste deutlich stärken. Waipu.tv ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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