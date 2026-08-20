Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag etwas schwächer geschlossen, grenzte seine Abgaben bis Handelsende jedoch deutlich ein. Davor hatte der Leitindex SMI angesichts einer ebenfalls leichteren US-Börse seine Abgaben im Tagesverlauf zusehends ausgeweitet. Das Hauptthema waren die Entwicklungen am US-Anleihemarkt. Denn für die Renditen von amerikanischen Staatsanleihen ging es nach dem Absturz zur Wochenmitte am Berichtstag bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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