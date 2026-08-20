DJ Fresenius verkauft FMC-Aktien für 300 Millionen Euro

DOW JONES--Fresenius reduziert die Beteiligung an dem Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) weiter. Wie der DAX-Konzern mitteilte, verkauft er rund 7,8 Millionen FMC-Aktien im Wert von rund 300 Millionen Euro an ausgewählte institutionelle Investoren, was etwa 2,9 Prozent des Grundkapitals entspricht.

"Mit diesem Schritt reduzieren wir unsere Finanzbeteiligung an Fresenius Medical Care und schaffen zusätzlichen Spielraum, um Kapital gezielt in unsere Wachstumsplattformen zu investieren", sagte Vorstandschef Michael Sen. Fresenius führt FMC seit der Entkonsolidierung 2003 als Finanzbeteiligung. Nach der Transaktion wird der Bad Homburger Konzern noch 25 Prozent an FMC halten.

Fresenius erwartet einen Buchgewinn im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, der im dritten Quartal als gebucht und als Sondereinfluss ausgewiesen wird.

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August 20, 2026 12:55 ET (16:55 GMT)

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