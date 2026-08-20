Köln - Said El Mala bleibt beim 1. FC Köln unter Vertrag. Das teilten der Verein und der Stürmer am Donnerstag mit, wenige Tage vor dessen 20. Geburtstag. Die Verlängerung geht demnach bis 2031.
"Eure Nummer 13 geht, aber eure neue Nummer 10 bleibt", sagte El Mala in einer Videobotschaft. Mit der Rückennummer 10 war auch Lukas Podolski beim FC aufgelaufen.
Zuvor hatte unter anderem Borussia Dortmund an einem Transfer des derzeit noch 19-Jährigen Interesse signalisiert. Es kursierten Zahlen um 50 Millionen Euro, was dem BVB aber zu hoch gewesen sein soll.
"Eure Nummer 13 geht, aber eure neue Nummer 10 bleibt", sagte El Mala in einer Videobotschaft. Mit der Rückennummer 10 war auch Lukas Podolski beim FC aufgelaufen.
Zuvor hatte unter anderem Borussia Dortmund an einem Transfer des derzeit noch 19-Jährigen Interesse signalisiert. Es kursierten Zahlen um 50 Millionen Euro, was dem BVB aber zu hoch gewesen sein soll.
© 2026 dts Nachrichtenagentur