EQS-Ad-hoc: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG plant Kapitalerhöhung über 10 Mio. Euro



20.08.2026 / 20:32 CET/CEST

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 DEAG plant Kapitalerhöhung über 10 Mio. Euro Vereinbarung mit Ankeraktionär Apeiron über Zeichnung der kompletten Kapitalerhöhung

Zustimmung der Anleihegläubiger zum Change of Control als Voraussetzung; Beschlussfassung wird in Kürze initiiert Berlin, 20. August 2026 - DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG") hat heute mit ihrem Ankeraktionär Apeiron Investment Group Ltd. ("Apeiron") eine Vereinbarung über eine Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre über 10 Mio. Euro abgeschlossen. Apeiron hat vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Vollzugsbedingungen eine Zusage zur Zeichnung der gesamten Kapitalerhöhung abgegeben und wäre allein zeichnungsberechtigt. Der Netto-Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung, nach Transaktionskosten, soll der Finanzierung des weiteren organischen und anorganischen Wachstums der DEAG dienen. Durch die Umsetzung der Kapitalerhöhung würde sich die Beteiligung von Apeiron und mit Apeiron verbundener Unternehmen an der DEAG von derzeit rd. 48,4 % auf über 50 % erhöhen. Gemäß Anleihebedingungen der 7,75 %-DEAG-Anleihe 2025/2029 ("Anleihe") würde dies einen Kontrollwechsel (Change of Control (CoC)) darstellen. Um die Durchführung der Kapitalerhöhung zu gewährleisten, wird die Gesellschaft daher die Anleihegläubiger um Zustimmung zu einem Verzicht auf die ihnen im Falle eines CoC zustehenden Rechte bitten. Die Zustimmung der Anleihegläubiger ist Bedingung für die Zeichnung der Kapitalerhöhung durch Apeiron. Sofern die Zustimmung erteilt wird, beabsichtigt DEAG, eine marktübliche Einmalgebühr an die Anleihegläubiger zu zahlen. Mitteilende Person: David Reinecke, Finanzvorstand Ende der Ad-hoc-Mitteilung



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Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:



Erläuterungsteil Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG"), 1978 in Berlin gegründet, ist ein führender Anbieter für Live Entertainment, Ticketing und Entertainment-Services in Europa. Mit Konzerngesellschaften an 25 Standorten ist die DEAG in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Irland, der Schweiz, Dänemark, Spanien und Italien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell und einem starken internationalen Partnernetzwerk verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events aller Genres und Größenordnungen. Der Bereich Live Entertainment umfasst die Kerngeschäftsfelder Music - darunter Rock/Pop, einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classics & Jazz - und Non-Music, wie Spoken Word & Literary Events und Family-Entertainment. Jährlich organisiert die DEAG über 6.000 Veranstaltungen und setzt mehr als 10 Mio. Tickets um - ein stetig wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe: myticket.de , myticket.at , myticket.co.uk , gigantic.com . Live Entertainment für alle Generationen und Zielgruppen, die Erschließung internationaler Märkte und die Stärkung des Ticketing-Bereichs sind zentrale Bausteine für die kontinuierliche Weiterentwicklung der DEAG. Investor & Public Relations Axel Mühlhaus, edicto GmbH

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