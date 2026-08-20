Lima - In Peru hat sich am Donnerstag ein Erdbeben mittlerer Stärke ereignet. Geologen gaben zunächst eine Stärke von 6,7 an, die Tiefe ist mit 66 Kilometer aber relativ groß, was die Auswirkungen begrenzen könnte. Diese Werte werden oft später korrigiert.
Das Beben ereignete sich um 13:00 Uhr Ortszeit (20:00 deutscher Zeit) in einer relativ dünn besiedelten Andenregion.
Berichte über Schäden oder Opfer lagen dementsprechend zunächst nicht vor. Beben dieser Stärke können regelmäßig im Umkreis von bis zu 70 Kilometern Schäden anrichten.
Das Beben ereignete sich um 13:00 Uhr Ortszeit (20:00 deutscher Zeit) in einer relativ dünn besiedelten Andenregion.
Berichte über Schäden oder Opfer lagen dementsprechend zunächst nicht vor. Beben dieser Stärke können regelmäßig im Umkreis von bis zu 70 Kilometern Schäden anrichten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur