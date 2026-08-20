Liquid I.V., Hostess, Back to Nature und fünf weitere Marken wurden 2026 mit dem NIQ Design Impact Award ausgezeichnet

NielsenIQ (NYSE: NIQ), ein Weltmarktführer für Verbraucherinformationen, hat heute die Preisträger seiner neunten jährlichen Design Impact Awards bekannt gegeben und acht Redesigns von Verpackungen ausgezeichnet, die ein besseres Einkaufserlebnis mit messbarer kommerzieller Leistung verbanden. Im Laufe von fast einem Jahrzehnt, in dem die NIQ Design Impact Awards verliehen wurden, führten die ausgezeichneten Redesigns zu einem durchschnittlichen Absatzanstieg von etwa 4 %.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260819665333/de/

NIQ Design Impact Awards 2026

Die Gewinner des NIQ Design Impact Award 2026*:

Aval French Cider (Muttergesellschaft: Aval Cider; Land: USA)

(Muttergesellschaft: Aval Cider; Land: USA) Liquid I.V. (Muttergesellschaft: Unilever; Land: USA)

(Muttergesellschaft: Unilever; Land: USA) Root Splendor (Muttergesellschaft: Root Splendor; Land: USA)

(Muttergesellschaft: Root Splendor; Land: USA) Hostess Cakes (Muttergesellschaft: The J.M. Smucker Company; Land: USA)

(Muttergesellschaft: The J.M. Smucker Company; Land: USA) Back to Nature (Muttergesellschaft: Barilla Group; Land: USA)

(Muttergesellschaft: Barilla Group; Land: USA) John West Tuna Chunks (Muttergesellschaft: Thai Union; Land: Vereinigtes Königreich)

(Muttergesellschaft: Thai Union; Land: Vereinigtes Königreich) Country Fresh Ice Cream (Muttergesellschaft: DairyMaid; Land: Südafrika)

(Muttergesellschaft: DairyMaid; Land: Südafrika) Rustica Pizza (Muttergesellschaft: McCain Foods; Land: USA)

"Die Design Impact Awards unterstreichen die bedeutende Rolle von Verpackungen für die Kaufentscheidung der Verbraucher und als Motor für das Unternehmenswachstum", so Andrea Fraboni, Vice President Global Leader, Pack Design Solutions, NIQ. "Verpackungen müssen innerhalb von Sekunden ihre Aufgabe erfüllen. Die besten Redesigns sorgen dafür, dass Produkte leichter ins Auge fallen, verständlicher sind und die Auswahl erleichtern, während sie gleichzeitig die unverwechselbaren Markenmerkmale beibehalten, die die Verbraucher wiedererkennen. Die diesjährigen Preisträger haben gezeigt, dass es beim Verpackungsdesign nicht nur um Ästhetik geht: Gut gemachtes Verpackungsdesign kann ein wichtiger Motor für die Kundenbindung und das Unternehmenswachstum sein."

Nach der Sichtung der Einsendungen aus aller Welt bewerteten die Pack Design-Experten von NIQ die Beiträge anhand zentraler Verpackungsgrundsätze und unter Berücksichtigung der Rolle, die Verpackungen während der gesamten Customer Journey spielen. Mithilfe der proprietären Retail Measurement Services (RMS)-Daten von NIQ wurden Marken ausgewählt, die nach dem Launch ihrer überarbeiteten Verpackungsdesigns ein messbares Umsatzwachstum verzeichnen konnten.

Die siegreichen Redesigns reichten in diesem Jahr von Getränken über Haushaltsprodukte bis hin zu Tiefkühlkost und Snacks, hatten aber alle ein gemeinsames Ziel: die Kundenreise zu vereinfachen. Durch eine bessere Sichtbarkeit im Regal, eine klarere Informationshierarchie, eine vereinfachte Kommunikation und ein einzigartigeres Branding halfen die Redesigns den Kunden dabei, Produkte schneller zu entdecken, besser zu verstehen und mit weniger Aufwand auszuwählen.

Die Pack Design Solutions-Abteilung von NIQ unterstützt Hersteller dabei, Verpackungen zu identifizieren, zu bewerten und zu optimieren, um das Kundeninteresse und die Unternehmensleistung zu steigern. Durch die Kombination neurowissenschaftlich begründeter Methoden wie Real System 1 (EEG)-Untersuchungen mit verhaltensorientierten und umfragebasierten Ansätzen stellt NIQ umsetzbare Erkenntnisse bereit, anhand derer Marken ihre Verpackungskonzepte validieren und fundiertere Designentscheidungen treffen können.

Um mehr über die preisgekrönten Redesigns, die Verpackungsprinzipien hinter ihrem Erfolg, anstehende regionale Präsentationen und die Pack Design-Lösungen von NIQ zu erfahren, besuchen Sie die Webseite der NIQ Design Impact Awards.

*Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Es wird weder eine Zugehörigkeit noch eine Empfehlung ausgedrückt oder impliziert.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das das umfassendste und zuverlässigste Bild des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenabdeckung und detaillierter Messungen zu Verbrauchern und Einzelhandel mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.niq.com.

NIQ-General

2026 Nielsen Consumer LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260819665333/de/

Contacts:

media.relations@nielseniq.com