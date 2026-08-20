Der US-Halbleiterprimus Nvidia steht vor den nächsten richtungsweisenden Quartalszahlen. Das Analysehaus Jefferies rechnet mit der größten Umsatzüberraschung in der Firmengeschichte. Zudem wirft die neue Superchip-Generation bereits ihre Schatten voraus. Dürfen sich Anleger jetzt auf ein neues Kursfeuerwerk freuen?Am kommenden Mittwoch richtet sich der Blick der gesamten Finanzwelt erneut auf den KI-Giganten aus dem Silicon Valley. Wenn Vorstandschef Jensen Huang die Bücher für das zweite Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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