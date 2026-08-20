Anthropic entwickelt sich mit atemberaubender Geschwindigkeit zu einem der wertvollsten KI-Unternehmen der Welt. Der Entwickler des Chatbots Claude hat seine annualisierte Umsatzrate bis Ende Juli 2026 auf mehr als 65 Milliarden US-Dollar gesteigert - und damit innerhalb weniger Monate ein Geschäftsvolumen erreicht, das auch für seine wichtigsten Infrastrukturpartner enorme Bedeutung bekommt. 65 Milliarden Dollar Umsatztempo in nur wenigen Monaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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