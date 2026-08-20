Der US-Biopharmakonzern Vertex Pharmaceuticals behauptet seine dominante Stellung bei Medikamenten gegen Mukoviszidose - und erhält dabei unerwartete Schützenhilfe ausgerechnet von einem gescheiterten Konkurrenzprogramm. Der jüngste Rückschlag von Sionna Therapeutics reduziert kurzfristig den Wettbewerbsdruck und fällt in eine Phase, in der Vertex zugleich mit neuen Medikamenten zunehmend über das Kerngeschäft hinauswächst. Sionnas Fehlschlag entfernt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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