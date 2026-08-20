Bei der SpaceX Aktie rückt die nächste Freigabe gesperrter Anteile in den Fokus. Anleger fragen sich, ob der Markt auch diesmal genug Nachfrage zeigt.Neue Tranche wird handelbar Die SpaceX Aktie steht vor einem wichtigen Stimmungstest. Im Rahmen des gestaffelten Freigabeplans wird ein weiterer großer Aktienblock handelbar. Solche Lockup Ereignisse sind für junge Börsenwerte besonders sensibel, weil sie das Angebot an frei verfügbaren Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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