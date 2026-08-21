Berlin - Die SPD will Feuerwehrleute für ihren Kampf gegen Waldbrände mit einer besonderen Auszeichnung ehren. Feuerwehrleute riskierten "Leib und Leben, um Existenzen und Menschenleben vor Feuersbrünsten zu retten und in Katastrophenlagen Hilfe zu leisten - häufig ehrenamtlich", sagte SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Es sei höchste Zeit, diesen herausragenden Einsatz für die Gesellschaft deutlicher anzuerkennen.



Die Einsatzkräfte würden auf Bundesebene bereits mit dem Pakt für den Bevölkerungsschutz gestärkt. Man sollte aber auch ganz konkret den gefährlichen Einsatz von Feuerwehrleuten bei schweren Waldbrandkatastrophen mit einer Medaille würdigen - als Dank und Auszeichnung für ihre selbstlose und harte Arbeit.



In Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern seien bereits Waldbrandmedaillen verliehen worden. Das wäre ein gutes Vorbild für NRW, aber auch für den Bund, so Wiese.



So hatte etwa die Sächsische Staatskanzlei im Jahr 2022 nach Bränden im Freistaat rund 8.800 Medaillen prägen lassen. Wegen der großen Resonanz war sogar eine zweite Auflage notwendig geworden. Zuletzt hatten Brände an mehreren Orten tagelang die Feuerwehren in Atem gehalten, darunter im Hürtgenwald in der Eifel, im Westerwald sowie auch im belgischen Naturschutzgebiet Hohes Venn nahe der deutschen Grenze.



Wetter mit hoher Brandgefahr, sogenanntes "Feuerwetter", hat auf allen Kontinenten zugenommen. In Südeuropa, dem Norden der eurasischen Landmasse, in den USA und Australien lässt es sich klar auf die globale Erderhitzung zurückführen, dass die Wahrscheinlichkeit von Bränden und die insgesamt verbrannten Flächen zugenommen haben. Die Erderhitzung schreitet voran, solange insbesondere durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas zusätzliche Treibhausgase in die Atmosphäre gebracht werden.





© 2026 dts Nachrichtenagentur