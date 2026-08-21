3 Aktien - 3 Chancen: Während Novavax dank des Branchenkollegen Moderna und hoher Leerverkaufsquote auf einen möglichen Short-Squeeze hoffen kann, bahnt sich bei der Commerzbank im Milliardenpoker mit der UniCredit eine richtungsweisende Wende an. Abseits dieser beiden Unternehmen feiert das Green-Tech-Unternehmen HPQ Silicon einen operativen Meilenstein mit ersten Militäraufträgen für seine neuen Batteriezellen und bringt sich für einen charttechnischen Ausbruch in Stellung. Wo liegen die größten Renditepotenziale und was sollten Investoren jetzt wissen? Der nachfolgende Artikel liefert Antworten.
Enthaltene Werte: US6700024010,DE000CBK1001,CA40444L1031Den vollständigen Artikel lesen ...
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