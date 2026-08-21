Kupfer, Kupfer, Kupfer! Egal ob Rechenzentren, Smartphones, Laptop oder Elektroautos - ohne das rote Metall geht es nicht. Kupfer ist der Top-Performer unter allen Metallen in diesem Jahr und trotzte auch dem im Frühjahr erstarkten Dollar. Nun aber scheint ausgerechnet der Greenback eine Schwächephase einzuläuten. Die steigenden Renditen der US-Staatsanleihen haben die Federal Reserve zu Maßnahmen am Markt gezwungen. Solch hohe Zinsen können sich die USA bei einem Rekord-Schuldenstand von 40 Bio. USD einfach nicht leisten. Damit dürfte spätestens jetzt die Spekulation über eine Zinserhöhung der Notenbank vor den Midterm-Wahlen im November vom Tisch sein. Dieses Umfeld macht die Rohstoffmärkte stark und Kupfer ist einer der größten Gewinner. Deshalb blicken wir heute auf die Aktien von BHP, Power Metallic Mines und Freeport-McMoran.Den vollständigen Artikel lesen ...
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