Frankfurt/Main - Der frühere Fußballprofi Thorsten Legat sieht den deutschen Nationaltrainer Jürgen Klopp als Hoffnungsträger für einen sportlichen Aufschwung. "Ich hoffe, Jürgen Klopp bekommt die Zeit, in Ruhe eine Mannschaft aufzubauen", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitagausgabe). "Er ist als Nationaltrainer für Deutschland prädestiniert." Schon lange habe er darauf gewartet.



"Klopp hat das Wissen, uns wieder dahin zu führen, wo wir waren", sagte Legat. Derzeit zweifelt er aber am Leistungsvermögen und spricht davon, dass viele Spieler "nur Durchschnitt" seien.



"Jürgen Klopp hat als Trainer eine ganz andere Aura und Autorität als Julian Nagelsmann. Wenn Klopp im Raum ist, halten die anderen automatisch die Fresse", sagte er. Nach dem Abschneiden bei der Weltmeisterschaft kritisierte Legat, der als Profi Deutscher Meister mit Werder Bremen wurde, zudem die Einstellung der aktuellen Nationalspieler scharf. "Wir Deutschen sind nicht mehr mit deutschen Tugenden unterwegs. Vielleicht sind wir auch alle zu weich geworden", so Legat.





© 2026 dts Nachrichtenagentur