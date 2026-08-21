Berlin - Berlin hat laut einer neuen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach für die Deutschen stark an Anziehungskraft verloren. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Freitagausgabe).



Danach stimmen nur noch 31 Prozent der Befragten der Aussage zu, Berlin sei eine faszinierende Metropole, während 36 Prozent befinden, es sei eine Hauptstadt ohne Ausstrahlung. Vor zwei Jahrzehnten sah das Bild noch ganz anders aus: Bei einer Umfrage von Allensbach im Jahr 2007 gaben 66 Prozent an, die Bundeshauptstadt sei eine faszinierende Metropole, während damals nur 14 Prozent äußerten, Berlin habe keine Ausstrahlung.



Bei der Frage, welche Städte in Deutschland einen besonderen Reiz haben, kommt Berlin mit 34 Prozent Zustimmung weit hinter Hamburg (48 Prozent) und München (47 Prozent) nur auf den dritten Platz. Noch schlechter sieht es für Berlin bei den Antworten auf die Frage aus, in welcher Stadt man auf keinen Fall leben wolle: Es wird von 46 Prozent der Befragten genannt - so unbeliebt ist in Deutschland sonst nur noch Frankfurt. Immerhin kommt die Hauptstadt bei der Frage, wo man am liebsten leben wolle, mit 13 Prozent noch auf den dritten Platz hinter München (24 Prozent) und Hamburg (23 Prozent).



Für die Umfrage wurden vom 1. bis zum 13. August insgesamt 1.039 Personen in persönlichen Interviews befragt.





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