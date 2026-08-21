von Sandra Willmeroth Herr Röthlisberger: PostFinance hat im ersten Halbjahr 2026 einen Reingewinn von 103 Millionen Franken erwirtschaftet. Wie beurteilen Sie dieses Resultat? Beat Röthlisberger: Wir sind grundsätzlich zufrieden, denn wir sehen, dass unsere Strategie Wirkung entfaltet. Die Kundenvermögen wachsen, die Nutzung von Anlage- und Vorsorgelösungen nimmt zu und die Diversifikation der Ertragsbasis schreitet voran. Zudem stimmt die Kostendisziplin. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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