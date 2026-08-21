Bühl - Bosch will ab dem kommenden Jahr gemeinsam mit dem britischen Unternehmen Humanoid neuartige Roboter fertigen, die dem menschlichen Körperbau nachgebildet sind. Die Serienproduktion der sogenannten humanoiden Roboter soll im August 2027 im Bosch-Werk in Bühl im Nordschwarzwald beginnen, wie die "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS) unter Berufung auf Humanoid berichtet. Es ist das erste Mal, dass Bosch solche neuartigen KI-gesteuerten Roboter fertigt, die als vielversprechendes Zukunftsgeschäft gelten. Ihr Aufbau ähnelt mit Kopf, Armen, Händen und Beinen dem menschlichen Körper.



Bosch hat sich in diesem Jahr mit Humanoid verbündet. Entwickelt werden die Roboter von dem Start-up aus London, Bosch soll als Auftragsfertiger den Aufbau der Serienproduktion übernehmen. Nach Angaben von Humanoid ist zunächst eine Stückzahl von mehreren hundert Robotern geplant. Bosch teilte der FAS mit, dass man möglicherweise auch Bauteile wie Antriebe, Motoren und Sensoren für die Roboter zuliefern werde. Die beiden Unternehmen prüften dies derzeit.



Zu den ersten Abnehmern für die humanoiden Roboter aus Bühl werde der fränkische Autozulieferer Schaeffler zählen, der sie in seiner Produktion einsetzen wolle, kündigte Humanoid weiter an. Das britische Unternehmen hat sowohl mit Bosch als auch mit Schaeffler Kooperationen vereinbart. Beide sind auch Investoren bei Humanoid.



Der Markt für humanoide Roboter steht noch ganz am Anfang. Fachleute sehen auf längere Sicht ein großes Einsatzpotential für die Hightech-Helfer. Sie sollen zunächst in Fabriken und in der Logistik genutzt werden und später auch in der Krankenpflege und als Haushaltshelfer. Führend bei der Entwicklung humanoider Roboter sind bislang vor allem Unternehmen aus China und den USA.





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