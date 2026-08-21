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Small- & Micro Cap Investment
21.08.2026 07:34 Uhr
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ZenaTech: Höhere Ölpreise und Milliardeninvestitionen treiben das Wachstum

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Im westkanadischen Energiesektor ziehen die Rahmenbedingungen für ZenaTechs Drone-as-a-Service-Geschäft an. Höhere Ölpreise sorgen bei Produzenten für mehr finanziellen Spielraum. Gleichzeitig zeichnet sich für die kommenden Jahre ein hoher Investitionsbedarf ab. Nach Angaben des Unternehmens lagen die Ölpreise im zweiten Quartal 2026 mehr als 45% über dem Vorjahresniveau. Für die kanadische Öl- und Gasbranche werden zudem Investitionen von über 500 Mrd. USD in den kommenden zehn Jahren erwartet.

Davon könnte auch die jüngst übernommene Velocity Geomatics profitieren. Das Unternehmen unterstützt Öl- und Gasproduzenten mit drohnengestützten Vermessungen bei behördlichen und umweltrechtlichen Verfahren. Steigende Cashflows bei Produzenten in Alberta, British Columbia und Saskatchewan können zusätzliche Bohrungen, Infrastrukturprojekte und Sanierungsmaßnahmen ermöglichen. Damit wächst zugleich der Bedarf an Vermessungs- und Inspektionsleistungen.

Mehr Aktivität auf den Ölfeldern

Für ZenaTech ist diese Entwicklung besonders relevant, weil das DaaS-Geschäft eng mit der operativen Aktivität seiner Kunden verbunden ist. Höhere Einnahmen der Produzenten können sich direkt in mehr Projekten niederschlagen. Neben neuen Bohrungen zählen dazu Infrastrukturmaßnahmen, Arbeiten zur Einhaltung von Umweltauflagen und die Sanierung bestehender Anlagen.

Velocity bringt dafür bereits eine operative Basis mit. Bei rund 80% der aktuellen Projekte kommen Drohnen in den Arbeitsabläufen zum Einsatz. Der bestehende Kundenstamm schafft damit einen Ansatzpunkt, um das drohnengestützte Leistungsangebot weiter auszubauen.

ZenaTech hatte die Übernahme von Velocity Geomatics, auch bekannt als Velocity Group, im Juli 2026 abgeschlossen. Das Unternehmen mit Sitz in Grande Prairie in Alberta ist auf Geomatikleistungen für die Öl- und Gasbranche spezialisiert. Im Mittelpunkt stehen Arbeiten, die für behördliche und umweltrechtliche Vorgaben benötigt werden.

Velocity öffnet den Zugang zum Energiesektor

Velocity verfügt über vier Niederlassungen in Alberta, British Columbia und Saskatchewan. Zu den Kunden zählen regionale und internationale Öl- und Gasproduzenten. Für ZenaTech ist es die erste Übernahme, die gezielt auf diesen Bereich des Energiesektors ausgerichtet ist.

Auch die Marktdaten zeigen derzeit in dieselbe Richtung. Laut Oil Sands Magazine lagen die durchschnittlichen Preise für WTI und Western Canadian Select im zweiten Quartal 2026 rund 45% über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Für westkanadische Produzenten bedeutet das stärkere Cashflows - und damit mehr Spielraum für operative Projekte.

Der Blick über das aktuelle Preisumfeld hinaus fällt ebenfalls relevant aus. Nach Angaben der Royal Bank of Canada sollen in Kanadas Öl- und Gasbranche in den kommenden zehn Jahren mehr als 500 Mrd. USD investiert werden.

Milliardeninvestitionen schaffen langfristigen Bedarf

Treiber sind ein wachsender Energiebedarf, der Ausbau von Exportkapazitäten sowie weitere Investitionen in Infrastruktur und Umweltmaßnahmen. Während höhere Ölpreise kurzfristig zusätzliche Aktivitäten auslösen können, entsteht langfristig ein breiter Bedarf an Vermessungs-, Inspektions-, Kartierungs- und Umweltüberwachungsdiensten.

Genau hier setzt das DaaS-Modell von ZenaTech an. Neue Bohrungen, verbesserte Fördermethoden, zusätzliche Infrastruktur und Umweltprogramme erfordern fortlaufend Vermessung, Kartierung, Inspektion, Überwachung und Leistungen zur Einhaltung regulatorischer Vorgaben.

Besonders interessant sind Anlagenstilllegungs- und Sanierungsprojekte. Sie hängen weniger von frei verfügbaren Budgets ab, sondern werden häufig durch behördliche Anforderungen ausgelöst. Dadurch kann die Nachfrage auch über unterschiedliche Rohstoffzyklen hinweg stabiler bleiben. Für ZenaTech entsteht damit ein Marktumfeld, in dem kurzfristig höhere Ölpreise und langfristig hohe Investitionen zusammenwirken.

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Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" und/oder "Nebenwerte".

Zena Tech
Land: Canada, Toronto
ISIN: CA98936T2083
WKN: A40HQQ
https://www.zenatech.com

Quelle:
https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-das-daas-geschaeft-im-oel-und-gassektor-von-zenatech-profitiert-von-einem-anziehenden-markt-mit-hoeheren-oelpreisen-und-prognostizierten-energieinvestitionen-von-ueber-500-mrd-usd-in-kanada-in-den-kommenden-zehn-jahren/5227032/

Disclaimer/Risikohinweis ZenaTech

Interessenkonflikte: Mit ZenaTech existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ZenaTech. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von ZenaTech können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von ZenaTech einsehen: https://www.zenatech.com/de/datenschutzrichtlinie/

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Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung ZenaTech vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
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+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

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Enthaltene Werte: CA98936T2083

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