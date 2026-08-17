Eine Proklamation des US-Präsidenten begünstigt ZenaDrones inländischen Fertigungsbetrieb sowie seine vertikal integrierte Lieferkette in Taiwan und festigt damit das Standbein des Unternehmens im Verteidigungsmarkt der USA

Vancouver, British Columbia, (17. August 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech") - ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat - gibt bekannt, dass eine am 13. August 2026 unterzeichnete Proklamation des US-Präsidenten zur Einführung von Zöllen gemäß Section 232 auf importierte Drohnen und Bauteile die Wettbewerbsposition der Tochtergesellschaft ZenaDrone, die in den Vereinigten Staaten Drohnen entwickelt und herstellt, stärken könnte.

Zu den Zielen der Proklamation zählen die nationale Sicherheit und die Verringerung der Abhängigkeit der Vereinigten Staaten von ausländischen Drohnenherstellern und Lieferketten sowie der rasche Aufbau heimischer Kapazitäten für die Herstellung von Drohnen. Die neue Richtlinie ist eine Bestätigung für ZenaTechs Strategie der vertikalen Integration zwischen den Vereinigten Staaten und Taiwan, da damit nun dem Ausbau der heimischen Produktion und der Lieferketten mit vertrauenswürdigen Ländern explizit der Vorrang eingeräumt wird. Zölle von bis zu 100 % auf importierte Drohnen und essenzielle Bauteile könnten ZenaDrone einen klaren Wettbewerbsvorteil im US-Verteidigungssektor verschaffen, da das Unternehmen NDAA-konforme, sichere und im Inland hergestellte Drohnen sowie Counter-UAS-Lösungen zur Abwehr unbemannter Luftfahrtsysteme anbieten kann.

"Jahrelang hat die Drohnenindustrie diejenigen belohnt, die am kostengünstigsten im Ausland produzieren konnten. Dadurch ist eine Lieferkette entstanden, die heute als Schwachstelle für die nationale Sicherheit gilt. Wir haben uns anders entschieden und unsere Drohnenfertigung in den Vereinigten Staaten aufgebaut bzw. über unsere Aktivitäten in Taiwan eine vertikal integrierte, NDAA-konforme Lieferkette entwickelt. Wir haben fest daran geglaubt, dass Kunden aus dem Verteidigungssektor und der kritischen Infrastruktur zunehmend sichere und vertrauenswürdige Lieferketten fordern werden", so Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. "Die neuen Zölle gemäß Section 232 bestärken uns in unserer strategischen Ausrichtung und könnten ZenaDrones Wettbewerbsposition im US-Verteidigungsmarkt deutlich stärken, insbesondere was unsere größeren Verteidigungsplattformen, die Drohne ZD 1000 und unser Counter-UAS-Abwehrsystem, betrifft. Wir sind überzeugt, dass diese politische Kursänderung unsere Investitionen in die US-Fertigung und in die vertikale Integration bestätigt, und werden uns umgehend mit dem Onshoring-Programm des US-Handelsministeriums befassen, um Möglichkeiten für den weiteren Ausbau der inländischen Fertigungskapazitäten zu sondieren und auf die steigende Nachfrage aus Wirtschaft und öffentlichem Sektor zu reagieren."

Die Proklamation sieht Zölle von bis zu 100 % auf importierte Drohnen und bestimmte essenzielle Bauteile vor, wie etwa größere Drohnen mit über 25 Kilogramm und Drohnen mit Wärmebildkameras; kleinere Drohnen werden in der Regel mit Zöllen von 25 % belegt. Wichtig ist vor allem, dass ZenaTechs zugelassene Produkte und Komponenten aus Taiwan von einer bevorzugten Zollbehandlung von maximal 15 % profitieren, während für betreffende Produkte aus Ländern ohne bevorzugte Behandlung, wie beispielsweise China, Zölle von bis zu 100 % eingehoben werden. Dies stärkt den strategischen Wert von ZenaTechs vertikal integrierter Lieferkette durch die taiwanesische Tochtergesellschaft Spider Vision Sensors und die Strategie der Fertigung in den USA ganz erheblich.

Mit der Proklamation wird zudem ein Onshoring-Programm eingerichtet, das neue Investitionen in die Herstellung von Drohnen und deren Bauteilen in den Vereinigten Staaten begünstigen soll. Drohnen werden als Schlüsseltechnologie für die moderne Kriegsführung sowie für zukünftige US-Militäroperationen anerkannt, und auch die Notwendigkeit des raschen Ausbaus der heimischen Produktion zur Stärkung der nationalen und wirtschaftlichen Sicherheit wird betont. Diese Prioritäten decken sich weitgehend mit ZenaTechs Strategie, die darin besteht, ZenaDrones Produktionsflächen in den USA auszuweiten und das Geschäft mit Drohnen für Verteidigung und öffentliche Sicherheit weiter auszubauen. Das Unternehmen will eine Teilnahme am Onshoring-Programm prüfen; die Unternehmensführung ist überzeugt, dass die bestehenden und geplanten Fertigungs- und Montagebetriebe in den USA eine solide Grundlage für den forcierten Kapazitätsausbau bieten. ZenaTech begutachtet derzeit den vollständigen Inhalt der Proklamation, einschließlich der anwendbaren Zolltarifklassifizierungen und Produktbestimmungen, und wird über die weiteren Entwicklungen zeitnah informieren.

Über ZenaTech

http://www.zenatech.com, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um eine umfassende Datenanalyse sowie ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärmen, Quantencomputing und fortschrittlicher KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

http://www.zenadrone.com, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und fertigt autonome Drohnenlösungen, in die ML-Software, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing und andere innovative Software- und Hardwareprodukte integriert werden können. Die Firma, die ursprünglich mit dem Ziel gegründet wurde, den Hanfanbau zu revolutionieren, hat sich mittlerweile auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Überwachung, Inspektion, Tracking, Prozessautomatisierung sowie Verteidigungsanwendungen spezialisiert. Derzeit wird die Drohne ZenaDrone 1000 für das Pflanzenbaumanagement und für kritische Feldtransportaufgaben im Verteidigungssektor eingesetzt; die Indoor-Drohne IQ Nano wird in der Lager- und Logistikbranche für die Bestandsverwaltung und Sicherheit eingesetzt; die IQ Square ist eine für den Einsatz im kommerziellen und öffentlichen Sektor konzipierte Außendrohne für Hochdruckreinigung und Inspektionen, und die IQ Quad kommt bei der Landvermessung zum Einsatz.

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