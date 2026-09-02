Eric Trump steigt bei Drohnenabwehr ein: 638-Millionen-Dollar-Deal zeigt, wo das nächste Defense-Geld hinfließt

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Drohnenabwehr entwickelt sich vom militärischen Spezialthema zum Investorenmarkt. Ein neuer Börsendeal aus den USA zeigt, welche Bewertungen inzwischen für Technologien aufgerufen werden, die feindliche Drohnen mithilfe künstlicher Intelligenz erkennen und bekämpfen sollen. Das Defense-Technologieunternehmen Space-Eyes will über eine Fusion mit der SPAC-Gesellschaft McKinley Acquisition Corp. an die Börse und wird bei der Transaktion mit 638 Millionen US-Dollar bewertet. Besonders aufmerksamkeitsstark ist einer der Investoren: Eric Trump, Sohn von US-Präsident Donald Trump, ist laut Reuters der drittgrößte private Investor von Space-Eyes und soll das Unternehmen als strategischer Berater unterstützen. Space-Eyes entwickelt mit Morpheus eine KI-basierte Counter-Drone-Technologie und arbeitet bereits im Umfeld des US-Militärs. Gleichzeitig versucht sich auch ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) mit einer eigenen kostengünstigen autonomen Abfangdrohne in diesem schnell wachsenden Markt zu positionieren. Einen Zusammenhang zwischen beiden Unternehmen gibt es nicht. Doch der 638-Millionen-Dollar-Deal liefert einen interessanten Bewertungsmaßstab dafür, wie stark das Interesse an Drohnenabwehr inzwischen geworden ist.

638 Millionen Dollar für ein Unternehmen mit rund einer Million Dollar Umsatz

Die Zahlen hinter dem Space-Eyes-Deal sind bemerkenswert. Das in Miami ansässige Unternehmen erzielt laut Reuters derzeit einen Jahresumsatz von lediglich rund einer Million US-Dollar. Trotzdem soll die Fusion Space-Eyes mit 638 Millionen US-Dollar bewerten. Der geplante Zusammenschluss könnte dem Unternehmen brutto bis zu 251,7 Millionen US-Dollar zuführen und soll im vierten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Anschließend soll die Aktie unter dem ausgesprochen passenden Nasdaq-Kürzel "CUAS" gehandelt werden - der geläufigen Abkürzung für Counter-Unmanned Aircraft Systems. Die hohe Bewertung ist damit vor allem eine Wette auf zukünftiges Wachstum. Space-Eyes befindet sich nach Reuters-Angaben im Übergang von Forschung und Entwicklung zur stärkeren Kommerzialisierung und setzt insbesondere auf Aufträge aus dem Regierungs- und Defense-Bereich.

Eric Trump wird strategischer Berater

Zusätzliche Aufmerksamkeit bekommt der Deal durch Eric Trump. Laut Reuters stieg er im zweiten Quartal als Investor bei Space-Eyes ein und ist inzwischen der drittgrößte private Anteilseigner. Wie viel Kapital er investiert hat, wurde nicht veröffentlicht. Nach Abschluss der Fusion soll Trump dem Unternehmen als strategischer Berater erhalten bleiben und unter anderem bei der Rekrutierung von Verwaltungsratsmitgliedern sowie bei der Einschätzung von Sicherheitsbedrohungen unterstützen. Space-Eyes verstärkt gleichzeitig seine Führung mit Personen aus Militär, Finanzwelt und Wissenschaft. Dazu gehört der ehemalige Delta-Force-Offizier und pensionierte Lieutenant Colonel Jim Reese. Auch der frühere Morgan-Stanley-Manager Terry Meguid soll dem Board angehören. Das zeigt, wohin Space-Eyes will: aus einem jungen Technologieunternehmen soll ein größerer Anbieter für Defense-, Geheimdienst- und Sicherheitsanwendungen werden.

Morpheus soll feindliche Drohnen mit KI aufspüren

Das technologische Herzstück der Investmentstory ist Morpheus. Space-Eyes beschreibt das System als KI-gestützte Counter-Drone-Lösung. Das Unternehmen arbeitet darüber hinaus mit Satelliten- und Geodaten und entwickelt Algorithmen zur Erkennung und Verfolgung von Objekten. Die Verbindung zum US-Militär ist dabei bereits vorhanden. Space-Eyes wurde laut Reuters von der U.S. Space Force für die Entwicklung von Tracking-Algorithmen ausgewählt und nahm an Militärübungen wie Valiant Shield und Arctic Edge teil. Damit ist das Unternehmen zwar noch weit von den Umsatzdimensionen großer Defense-Konzerne entfernt, verfügt aber über erste Referenzen im amerikanischen Sicherheitsapparat. Genau diese Kombination aus KI, Datenanalyse, Drohnenerkennung und Defense-Nähe scheint der Markt beim geplanten Börsengang mit einer erheblichen Zukunftsprämie zu bewerten.

Der eigentliche Boom entsteht durch ein Kostenproblem

Hinter dem Interesse steckt ein grundlegender Wandel der modernen Kriegsführung. Kleine Angriffsdrohnen können vergleichsweise günstig produziert werden, während klassische Flugabwehrraketen teilweise ein Vielfaches kosten. Werden billige Drohnen dauerhaft mit teuren Lenkflugkörpern bekämpft, entsteht für den Verteidiger ein wirtschaftliches Problem. Genau deshalb investieren Militärs zunehmend in günstigere Counter-UAS-Technologien: elektronische Störsysteme, Sensoren, KI-gestützte Erkennung, Geschütze und autonome Abfangdrohnen. Für Technologieunternehmen eröffnet sich dadurch ein Markt zwischen klassischer Luftverteidigung und Software. Entscheidend ist nicht mehr nur, eine feindliche Drohne zu entdecken. Systeme sollen Bedrohungen möglichst automatisch identifizieren, priorisieren und anschließend mit einem wirtschaftlich vertretbaren Effektor bekämpfen.

ZenaTech verfolgt mit dem Interceptor P-1 einen ähnlichen Markt

Genau hier wird die Entwicklung für ZenaTech interessant. Die Tochter ZenaDrone begann Ende Juli mit ersten Flugtests des Interceptor P-1. Dabei handelt es sich nach Unternehmensangaben um eine kostengünstige autonome Einweg-Abfangdrohne mit Senkrechtstart- und Landefähigkeit. Sie soll feindliche unbemannte Systeme physisch abfangen und als günstigere Alternative zum Einsatz teurer Raketen gegen kleinere Drohnen dienen. ZenaTech nennt als potenzielle Einsatzgebiete unter anderem Militärstützpunkte, Flughäfen, Energieanlagen, Häfen, Grenzen und andere kritische Infrastruktur. Das Unternehmen will das Testprogramm im weiteren Verlauf des Jahres 2026 ausweiten und in Richtung operativer Demonstrationen und Kundenbewertungen vorantreiben. Wichtig bleibt die Einordnung: Der Interceptor P-1 befindet sich in der Entwicklung und Testphase. Daraus lassen sich noch keine zukünftigen Aufträge ableiten.

Eine 5.000-Dollar-Drohne gegen den Millionenschwarm

Noch interessanter wird die ZenaTech-Strategie beim Blick auf die geplante Systemarchitektur. Bereits im März hatte das Unternehmen angekündigt, den Interceptor P-1 mit einer eigenen KI-Plattform zur Bedrohungserkennung und Schwarmsteuerung verbinden zu wollen. ZenaTech bezifferte den angestrebten Preis eines einzelnen Interceptor P-1 dabei auf rund 5.000 US-Dollar. Die Software soll Bedrohungen erkennen und verfolgen sowie koordinierte Gruppen von Interceptor-Drohnen steuern können. Ergänzt werden soll die Architektur durch den größeren ZenaDrone 2000 Maritime Interceptor. Damit ähnelt zumindest die grundlegende Investmentthese dem Trend, der auch Space-Eyes antreibt: Der wirtschaftliche Wert liegt nicht nur im einzelnen Fluggerät, sondern zunehmend in der Kombination aus KI, Sensorik, Datenanalyse und autonomer Reaktion. Ob ZenaTech sein System technisch und kommerziell erfolgreich umsetzen kann, muss allerdings erst bewiesen werden.

Space-Eyes zeigt, welche Bewertungen der Markt bereits akzeptiert

Für ZenaTech-Anleger ist deshalb weniger Eric Trumps Beteiligung selbst interessant als die Bewertung des Space-Eyes-Deals. Ein Unternehmen mit derzeit rund einer Million US-Dollar Jahresumsatz soll bei seinem geplanten Börsengang mit 638 Millionen US-Dollar bewertet werden. Das ist keine direkte Vergleichsbewertung für ZenaTech: Geschäftsmodelle, Technologie, Entwicklungsstand, Kundenbeziehungen und Kapitalstruktur unterscheiden sich erheblich. Der Deal zeigt jedoch, dass Investoren bereit sind, bei Counter-UAS-Unternehmen einen erheblichen Teil der Bewertung auf zukünftige Defense-Chancen zu setzen. Gleichzeitig unterstreicht er, wie viel Wettbewerb gerade entsteht. ZenaTech tritt nicht in einen leeren Markt ein. Start-ups, etablierte Rüstungskonzerne und spezialisierte KI-Anbieter wollen einen Teil der steigenden Verteidigungsbudgets gewinnen.

Space-Eyes spricht bereits über mögliche Millionenaufträge

Dabei muss auch Space-Eyes seine hohe Bewertung erst rechtfertigen. Reuters zufolge befindet sich das Unternehmen in Gesprächen über potenzielle Verträge mit einem Gesamtwert von rund 35 Millionen US-Dollar über fünf Jahre. Genannt werden Anwendungen wie die Überwachung des Drogenschmuggels in der Karibik und das Management von Drohnenbedrohungen an Gefängnissen. Solche Projekte zeigen gleichzeitig, dass Counter-UAS längst nicht ausschließlich im militärischen Einsatzkontext eine Rolle spielt. Flughäfen, Gefängnisse, Energieanlagen, Häfen, Grenzen und andere kritische Einrichtungen müssen sich ebenfalls mit unbefugten oder potenziell gefährlichen Drohnen auseinandersetzen. Genau diese zivilen Sicherheitsanwendungen nennt auch ZenaTech als mögliche Einsatzgebiete für seinen Interceptor P-1.

Bei ZenaTech steht hinter Defense bereits ein wachsendes Unternehmen

ZenaTech unterscheidet sich allerdings in einem wesentlichen Punkt von Space-Eyes. Das Unternehmen verfügt bereits über ein wachsendes operatives Geschäft außerhalb der Counter-UAS-Entwicklung. Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz auf 8,40 Millionen kanadische Dollar, nach 1,14 Millionen kanadischen Dollar im Vorjahresquartal. Rund 7,81 Millionen kanadische Dollar davon entfielen auf Drone-as-a-Service (DaaS). Das Wachstum stammt allerdings zu einem großen Teil aus den rund 20 Vermessungsunternehmen, die ZenaTech 2025 übernommen hatte. Gleichzeitig blieb die Verlustsituation erheblich: Für das erste Quartal weist das Unternehmen einen Nettoverlust von rund 26,55 Millionen kanadischen Dollar aus. Anleger sollten den Defense-Hype deshalb nicht isoliert betrachten. ZenaTech muss gleichzeitig sein DaaS-Netzwerk integrieren, die Kosten kontrollieren und beweisen, dass aus seinen Defense-Technologien tatsächlich kommerzielle Umsätze entstehen.

Der nächste wichtige Schritt heißt nicht Bewertung, sondern Auftrag

Genau darin liegt der entscheidende Unterschied zwischen einer starken Börsenstory und einem nachhaltigen Geschäftsmodell. Space-Eyes bekommt durch seinen geplanten 638-Millionen-Dollar-Deal eine spektakuläre Bewertung. ZenaTech kann mit dem Interceptor P-1 auf einen attraktiven Wachstumsmarkt verweisen. Doch bei beiden Unternehmen werden am Ende reale Kunden entscheiden. Für ZenaTech dürften deshalb die kommenden Testfortschritte, operative Demonstrationen und mögliche Kundenbewertungen wesentlich wichtiger sein als die Bewertung eines Wettbewerbers. Sollte das Unternehmen zeigen können, dass sein kostengünstiges Interceptor-Konzept technisch funktioniert und bei Regierungs-, Defense- oder Infrastrukturkunden auf Interesse stößt, würde die Counter-UAS-Story eine neue Qualität bekommen. Bis dahin bleibt sie eine interessante, aber spekulative Zukunftswette.

Fazit: 638 Millionen Dollar zeigen, wie heiß Drohnenabwehr geworden ist

Der geplante Börsengang von Space-Eyes liefert ein bemerkenswertes Signal für den Defense-Tech-Markt. Ein Unternehmen mit rund einer Million US-Dollar Jahresumsatz soll mit 638 Millionen US-Dollar bewertet werden, Eric Trump steigt als Investor und strategischer Berater ein, und im Zentrum der Investmentstory steht eine KI-basierte Counter-Drone-Technologie. Für ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) ist das keine Garantie für eine ähnliche Bewertung und erst recht kein Beleg für zukünftige Defense-Aufträge. Der Deal zeigt aber, wie viel Kapital und Erwartungen derzeit in den Kampf gegen feindliche Drohnen fließen. Mit dem Interceptor P-1, einer geplanten KI-basierten Schwarmarchitektur und einem angestrebten niedrigen Stückpreis versucht ZenaDrone, einen eigenen Platz in diesem Markt zu finden. Die große Frage für Anleger lautet deshalb nicht mehr, ob Counter-UAS genügend Aufmerksamkeit bekommt. Der 638-Millionen-Dollar-Deal beantwortet diese Frage eindrucksvoll. Entscheidend wird sein, welche Unternehmen aus der Aufmerksamkeit tatsächlich funktionierende Systeme, zahlende Kunden und skalierbare Umsätze machen.

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Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" und/oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Reuters - Eric Trump-backed defense technology company Space-Eyes to go public in $638 million SPAC deal, sources say

https://www.reuters.com/world/eric-trump-backed-defense-technology-company-space-eyes-go-public-638-million-2026-07-31/

Reuters - Eric Trump-backed Space-Eyes to appoint ex-Delta Force officer and ex-banker, sources say

https://www.reuters.com/legal/transactional/eric-trump-backed-space-eyes-appoint-ex-delta-force-officer-ex-banker-sources-2026-08-21/

ZenaTech - ZenaTech's ZenaDrone Begins Testing Phase for Interceptor P-1 Counter-UAS Drone Platform

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-begins-testing-phase-for-interceptor-p-1-counter-uas-drone-platform/

ZenaTech - ZenaTech Developing an Integrated Counter-UAS System Pairing the Interceptor P-1 Low-Cost Drone with Zena AI Detection and Swarm Command Software

https://www.zenatech.com/zenatech-developing-an-integrated-counter-uas-system-pairing-the-interceptor-p-1-low-cost-drone-with-zena-ai-detection-and-swarm-command-software/

SEC - ZenaTech, Inc. Management Discussion & Analysis - Three Months Ended March 31, 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997403/000137647426000412/zt_ex99z2.htm

SEC - ZenaTech Reports 640% Increase in First Quarter 2026 Revenue Year-over-Year Growth Powered by its Drone Division

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997403/000137647426000412/zt_ex99z3.htm

ZenaTech - ZenaTech Reports 640% Increase in First Quarter 2026 Revenue Year-over-Year Growth Powered by its Drone Division

https://www.zenatech.com/zenatech-reports-640-increase-in-first-quarter-2026-revenue-year-over-year-growth-powered-by-its-drone-division/

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