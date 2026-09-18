Iran erbeutet US-Unterwasserdrohne von Anduril - warum jetzt ein neuer Milliardenmarkt unter Wasser entstehen könnte

Anzeige / Werbung

Iran ist eine bemerkenswerte technologische Beute gelungen: Die Revolutionsgarden haben eine autonome Unterwasserdrohne des US-Militärs in ihre Hände bekommen. Bei dem System handelt es sich um eine rund 5,8 Meter lange Dive-LD des amerikanischen Defense-Tech-Unternehmens Anduril. Die Drohne kann nach Herstellerangaben bis zu zehn Tage autonom operieren, Tiefen von bis zu 6.000 Metern erreichen und für Aufklärung, Minenoperationen sowie kommerzielle Aufgaben wie die Inspektion von Pipelines und Unterseekabeln ausgerüstet werden. US-Militärvertreter versuchen die Bedeutung des Verlusts herunterzuspielen: Es habe sich um ein älteres, defektes Modell ohne geheime Sensor- oder Radartechnik gehandelt. Experten erwarten dennoch, dass Iran versuchen wird, zumindest Teile der Hardware nachzubauen. Der Zwischenfall lenkt damit den Blick auf einen Bereich der Rüstungsindustrie, der bislang deutlich weniger Aufmerksamkeit erhält als Kampfjets, Raketen oder Flugdrohnen: autonome Systeme unter Wasser. Lockheed Martin (ISIN: US5398301094) zahlt gerade 3,45 Milliarden US-Dollar für den Unterwasserverteidigungsspezialisten Ultra Maritime. Anduril entwickelt mit Australien die deutlich größere Ghost Shark. Und ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) testet in Florida mit IQ Aqua einen eigenen autonomen Unterwasserroboter für Minenerkennung, Aufklärung und Infrastrukturinspektionen. Noch ist IQ Aqua ein Entwicklungsprojekt. Doch der Vorfall im Persischen Golf zeigt, warum die technologische Konkurrenz inzwischen auch unter der Wasseroberfläche angekommen ist.

Iran bekommt Andurils Unterwasserdrohne in die Hände

Der Vorfall ereignete sich am Eingang zur Straße von Hormus. Nach Angaben Irans erbeuteten die Revolutionsgarden dort eine amerikanische autonome Unterwasserdrohne. Das Pentagon bestätigte den Verlust. Die Dive-LD war nach Darstellung des US-Militärs aufgrund einer Fehlfunktion manövrierunfähig geworden und anschließend von iranischen Kräften geborgen worden. Washington betont, dass das verlorene System weder sensible Daten gesammelt noch geheime Sonar- oder Radarausrüstung getragen habe. Für Iran ist die Bergung trotzdem technologisch und propagandistisch interessant. Das Land hat bereits Erfahrung damit, erbeutete amerikanische Systeme zu untersuchen. Nach der Landung einer US-amerikanischen RQ-170-Sentinel-Aufklärungsdrohne im Iran im Jahr 2011 präsentierte Teheran später eigene Modelle, die äußerlich deutlich an das amerikanische System erinnerten.

Experten rechnen mit Reverse Engineering

Reuters zitierte Experten, die davon ausgehen, dass iranische Ingenieure zumindest die mechanischen Komponenten der Dive-LD analysieren und teilweise nachbauen könnten. Deutlich schwieriger dürfte der Zugang zur Software sein, die über eigene Schutzmechanismen verfügt. Ein entscheidender militärischer Technologiesprung für Iran ist deshalb keineswegs garantiert. Dennoch erhält Teheran die seltene Gelegenheit, Aufbau, Antrieb, Materialien und Konstruktionsprinzipien eines modernen amerikanischen autonomen Unterwasserfahrzeugs aus unmittelbarer Nähe zu untersuchen. Für Anduril und das Pentagon ist das unangenehm, gerade weil autonome Systeme einen immer größeren Teil der amerikanischen Verteidigungsstrategie ausmachen.

Andurils Dive-LD kann zehn Tage ohne Besatzung operieren

Die technischen Daten zeigen, warum solche Systeme für Streitkräfte interessant werden. Andurils Dive-LD ist rund 5,8 Meter lang und etwa 1,2 Meter breit. Nach Angaben des Unternehmens kann sie bis zu zehn Tage autonom operieren und bis zu 6.000 Meter tief tauchen. Mehr als ein Kubikmeter modularer Nutzlastkapazität ermöglicht die Integration unterschiedlicher Sensoren und weiterer Missionsausrüstung. Anduril nennt als militärische Einsatzfelder unter anderem Aufklärung, Überwachung, Minenkriegsführung und die präzise Platzierung von Nutzlasten. Im kommerziellen Bereich können ähnliche Systeme hydrographische Vermessungen sowie Inspektionen von Pipelines und Unterseekabeln übernehmen. Genau diese Vielseitigkeit macht autonome Unterwasserfahrzeuge für Militär und Industrie gleichermaßen interessant.

Der Ozean wird zum nächsten Automatisierungsfeld

Hinter der Technologie steckt eine ähnliche wirtschaftliche Logik wie bei Flugdrohnen. Viele Aufgaben unter Wasser werden traditionell von bemannten Schiffen, U-Booten oder Tauchern durchgeführt. Das ist teuer, personalintensiv und teilweise gefährlich. Autonome Unterwasserfahrzeuge können dagegen über längere Zeiträume große Gebiete untersuchen, Daten sammeln oder Infrastruktur kontrollieren, ohne dass permanent eine Besatzung vor Ort sein muss. Militärisch kommt ein weiterer Vorteil hinzu: Systeme können in gefährliche oder umkämpfte Gebiete geschickt werden, ohne unmittelbar Menschenleben zu riskieren. Genau deshalb investieren sowohl traditionelle Rüstungskonzerne als auch neue Defense-Tech-Unternehmen zunehmend in autonome maritime Systeme.

Lockheed Martin zahlt 3,45 Milliarden Dollar für Unterwassertechnologie

Dass dabei inzwischen erhebliche Summen fließen, zeigte Lockheed Martin bereits im Juli. Der US-Rüstungskonzern vereinbarte die Übernahme von Ultra Maritime für 3,45 Milliarden US-Dollar. Ultra Maritime ist unter anderem auf U-Boot-Abwehr, Sonarsysteme und andere Technologien für die Unterwasserverteidigung spezialisiert. Das Unternehmen erhielt zudem einen Entwicklungsauftrag der US Navy für einen akustischen Unterwasser-Täuschkörper und arbeitet ausgerechnet mit Anduril an autonomer Ozeansensorik. Die Transaktion ist kein Beweis dafür, dass autonome Unterwasserdrohnen allein bereits ein Markt dieser Größe sind. Sie zeigt aber, welchen strategischen Wert große Rüstungskonzerne inzwischen Technologien rund um Unterwasseraufklärung und U-Boot-Abwehr beimessen.

Australien setzt mit Anduril auf Ghost Shark

Anduril geht noch einen Schritt weiter. Die Dive-LD diente als Testplattform für die Entwicklung der australischen Ghost Shark, eines deutlich größeren autonomen Unterwasserfahrzeugs. Das Programm soll Australien neue Fähigkeiten für weitreichende autonome Unterwassermissionen verschaffen. Der Ansatz passt zur Strategie moderner Streitkräfte, bemannte Plattformen zunehmend durch unbemannte Systeme zu ergänzen. Dabei geht es nicht darum, klassische U-Boote vollständig zu ersetzen. Vielmehr können autonome Fahrzeuge Aufgaben übernehmen, für die der Einsatz großer bemannter Plattformen zu teuer, riskant oder ineffizient wäre. Genau diese Entwicklung hat bei Flugdrohnen bereits ganze Beschaffungsmärkte verändert.

Unterseekabel, Pipelines und Häfen werden strategischer

Der Markt beschränkt sich gleichzeitig nicht auf klassische militärische Aufklärung. Unter Wasser liegt ein erheblicher Teil der Infrastruktur, von der moderne Volkswirtschaften abhängen. Telekommunikationskabel transportieren internationale Datenströme, Offshore-Pipelines verbinden Energieanlagen, Häfen bilden zentrale Knotenpunkte des Welthandels. Der Schutz und die regelmäßige Inspektion dieser Anlagen gewinnt deshalb an Bedeutung. Autonome Unterwasserfahrzeuge können Leitungen und Kabel absuchen, Veränderungen dokumentieren und potenzielle Schäden identifizieren. Damit verschwimmt ähnlich wie bei vielen Luftdrohnen die Grenze zwischen ziviler und militärischer Anwendung.

ZenaTech ist seit diesem Jahr ebenfalls unter Wasser aktiv

Genau hier entsteht die Verbindung zu ZenaTech. Die Tochter ZenaDrone stellte im März mit IQ Aqua erstmals einen Prototypen eines autonomen Unterwasserfahrzeugs vor. Damit erweitert das Unternehmen seine bislang vor allem auf Luft-, Boden- und Wasseroberflächensysteme ausgerichtete IQ-Produktfamilie um Unterwasserrobotik. Vorgesehene militärische Anwendungen sind insbesondere die Erkennung von Unterwasserminen, Unterstützung bei Minenabwehr, verdeckte Intelligence-, Surveillance- und Reconnaissance-Missionen sowie die Erkennung möglicher Bedrohungen in Häfen. Kommerziell soll IQ Aqua unter anderem für die Inspektion von Offshore-Energiepipelines, Unterseekabeln und anderer maritimer Infrastruktur eingesetzt werden können.

In Florida laufen bereits Feldtests

Im Juli ging ZenaTech mit IQ Aqua einen Schritt weiter. Das Unternehmen startete im Raum Pensacola im US-Bundesstaat Florida ein aktives Feldtestprogramm. Dabei wird das System sowohl in kontrollierten Wasserumgebungen als auch in natürlichen offenen Gewässern erprobt. Untersucht werden nach Unternehmensangaben unter anderem Stabilität, Manövrierfähigkeit, Sensorik und autonome Navigation. Parallel arbeitet ZenaDrone bereits an einer zweiten Version. Diese soll einen anderen Antrieb erhalten und schneller werden als der aktuelle Prototyp. Komponenten wurden im Juli bestellt und die Montage soll in der Produktionsstätte des Unternehmens in den Vereinigten Arabischen Emiraten erfolgen. Entscheidend ist allerdings: IQ Aqua befindet sich weiterhin in der Entwicklung und ist bislang kein breit eingesetztes Serienprodukt.

Minenerkennung könnte zu einem wichtigen Einsatzgebiet werden

Besonders stark positioniert ZenaTech IQ Aqua rund um die Erkennung von Unterwasserminen. Minen sind militärisch problematisch, weil sie vergleichsweise günstig ausgelegt werden können, ihre Suche und Räumung aber aufwendig und gefährlich ist. Autonome Fahrzeuge könnten hier Meeresgebiete absuchen und potenzielle Minen lokalisieren, bevor Menschen oder bemannte Schiffe eingesetzt werden müssen. ZenaTech bezeichnet Minenerkennung deshalb als einen zentralen Anwendungsfall des Systems. Allerdings muss auch hier sauber unterschieden werden: IQ Aqua wird für Minen-Erkennung und Unterstützung von Gegenmaßnahmen entwickelt. Das Unternehmen hat bislang nicht nachgewiesen, dass das System selbstständig Minen räumen oder zerstören kann.

16 Milliarden Dollar sind bislang eine Marktprognose

ZenaTech selbst verweist unter Berufung auf Global Market Insights auf einen weltweiten Markt für Unterwasserdrohnen, der bis 2034 auf mehr als 16 Milliarden US-Dollar wachsen soll. Defense- und Sicherheitsanwendungen sollen dabei zu den am schnellsten wachsenden Segmenten gehören. Diese Prognose erklärt, warum die Formulierung "Milliardenmarkt" grundsätzlich plausibel ist. Sie sollte allerdings nicht mit bereits vorhandenem Umsatz verwechselt werden. Marktprognosen hängen von Annahmen über Beschaffungsprogramme, technologische Entwicklung und kommerzielle Adoption ab und können sich deutlich verändern. Ebenso wenig lässt sich aus der Erbeutung einer einzelnen Anduril-Drohne ableiten, dass dadurch automatisch zusätzliche Milliardeninvestitionen ausgelöst werden. Der Vorfall macht vielmehr einen bereits laufenden technologischen Wandel sichtbar.

Anduril und ZenaTech spielen noch in völlig unterschiedlichen Ligen

Auch ein direkter Vergleich beider Unternehmen wäre irreführend. Anduril gehört mittlerweile zu den prominentesten amerikanischen Defense-Tech-Unternehmen und arbeitet mit dem Pentagon sowie internationalen Verteidigungsministerien an großen Programmen. Dive-LD ist zudem Grundlage für weitere etablierte Entwicklungsprogramme. ZenaTech steht mit IQ Aqua wesentlich früher in der Produktentwicklung. Das Unternehmen testet derzeit einen Prototypen und hat bislang keinen bekannten Großauftrag für IQ Aqua gemeldet. Für Anleger liegt die interessante Parallele deshalb nicht in der heutigen Marktposition, sondern in der Technologie: Beide Unternehmen setzen auf autonome Unterwasserfahrzeuge für Aufgaben, die bislang teilweise von bemannten Plattformen übernommen werden mussten.

Auch ZenaTechs Zahlen zeigen, wie früh die Defense-Story noch ist

Diese Differenz wird beim Blick auf das operative Geschäft deutlich. ZenaTech erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von rund 8,40 Millionen kanadischen Dollar, gegenüber 1,14 Millionen kanadischen Dollar im Vorjahresquartal. Rund 7,8 Millionen kanadische Dollar beziehungsweise etwa 93 Prozent des Gesamtumsatzes entfielen auf das Drone-as-a-Service-(DaaS)-Segment. Dieses Wachstum stammt vor allem aus den zahlreichen übernommenen Vermessungs- und Dienstleistungsunternehmen. Gleichzeitig verzeichnete ZenaTech im Quartal einen Nettoverlust von rund 26,55 Millionen kanadischen Dollar. Die aktuelle Umsatzbasis wird damit nicht von IQ Aqua oder anderen großen Defense-Aufträgen getragen.

Die nächste Frage lautet: Wird aus IQ Aqua ein Produkt?

Für die Investmentthese werden deshalb die nächsten technischen Meilensteine entscheidend. ZenaTech muss zeigen, dass IQ Aqua zuverlässig autonom navigieren kann, dass die Sensorik unter realen Bedingungen funktioniert und dass die geplante zweite Version tatsächlich die versprochenen Verbesserungen bringt. Danach müsste aus einem funktionierenden Prototypen ein kommerziell beziehungsweise militärisch nutzbares Produkt werden. Gerade Defense-Kunden stellen hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit, Cybersicherheit, Lieferketten und Integration. Erst Kundenversuche, Beschaffungsprogramme und tatsächliche Aufträge würden zeigen, ob ZenaTech einen Teil des prognostizierten Marktwachstums monetarisieren kann.

Der Iran-Vorfall macht den technologischen Wettlauf sichtbar

Die Erbeutung der Dive-LD ist deshalb vor allem aus einem Grund interessant: Sie bringt eine Technologie in die Schlagzeilen, die bislang im Schatten der wesentlich sichtbareren Luftdrohnen stand. Iran erhält die Gelegenheit, amerikanische Unterwassertechnik zu untersuchen. Die USA und ihre Verbündeten investieren gleichzeitig in immer größere und autonomere maritime Systeme. Lockheed Martin zahlt Milliarden für zusätzliche Unterwasserkompetenz. Und auch kleinere Technologieunternehmen versuchen, neue Anwendungen rund um Minenerkennung, Infrastrukturinspektion und autonome Aufklärung zu entwickeln. Das Wettrüsten mit unbemannten Systemen endet damit nicht an der Wasseroberfläche.

Fazit: Nach dem Drohnenkrieg in der Luft beginnt der Wettbewerb unter Wasser

Dass Iran ausgerechnet eine autonome US-Unterwasserdrohne von Anduril in die Hände bekommt, ist zunächst ein militärischer und technologischer Zwischenfall. Experten halten es für wahrscheinlich, dass Teheran zumindest versucht, Teile des Systems nachzubauen. Größer ist jedoch die Entwicklung dahinter. Andurils Dive-LD kann tagelang autonom operieren und Aufgaben von Aufklärung bis Minenkriegsführung übernehmen. Lockheed Martin investiert mit der 3,45 Milliarden US-Dollar schweren Ultra-Maritime-Übernahme in Unterwasserverteidigung, während Marktprognosen für Unterwasserdrohnen langfristig zweistellige Milliardenvolumina erwarten. ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) versucht mit IQ Aqua in einen kleinen Teil dieses entstehenden Ökosystems vorzudringen und testet seinen Prototypen bereits in Florida. Noch fehlen Serienreife und größere Kundenaufträge. Deshalb wäre es falsch, aus der Anduril-Erbeutung unmittelbar ein Milliardengeschäft für ZenaTech abzuleiten. Der Zwischenfall zeigt aber, warum autonome Unterwasserfahrzeuge strategisch wichtiger werden könnten - und warum der nächste große Drohnenwettbewerb möglicherweise nicht am Himmel, sondern tief unter der Wasseroberfläche stattfindet.

--

Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" und/oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Reuters - Iran likely to reverse-engineer captured US underwater drone

https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-likely-reverse-engineer-captured-us-underwater-drone-2026-09-09/

Reuters - Iran says it captured US submarine drone in Strait of Hormuz

https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-says-it-captured-us-submarine-drone-strait-hormuz-2026-09-08/

Anduril - Dive-LD | Large Diameter Autonomous Undersea Vehicle

https://www.anduril.com/dive-ld

Reuters - Lockheed Martin to buy Ultra Maritime for $3.45 billion

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/lockheed-martin-buy-ultra-maritime-345-billion-2026-07-06/

ZenaTech - ZenaTech's ZenaDrone Moves IQ Aqua Underwater Mine-Detection Drone into U.S. Field Testing in Florida

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-moves-iq-aqua-underwater-mine-detection-drone-into-u-s-field-testing-in-florida/

ZenaTech - ZenaTech's ZenaDrone Develops the IQ Aqua, an Autonomous Underwater Vehicle Intended to Integrate with its Maritime Defense Architecture and Address Underwater Mine Threats

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-develops-the-iq-aqua-an-autonomous-underwater-vehicle-intended-to-integrate-with-its-maritime-defense-architecture-and-address-underwater-mine-threats/

SEC - ZenaTech, Inc. Management Discussion & Analysis - Three Months Ended March 31, 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997403/000137647426000497/zt_ex99z2.htm

Disclaimer/Risikohinweis ZenaTech

Interessenkonflikte: Mit ZenaTech existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ZenaTech. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von ZenaTech können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von ZenaTech einsehen: https://www.zenatech.com/de/datenschutzrichtlinie/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung ZenaTech vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post Iran erbeutet US-Unterwasserdrohne von Anduril - warum jetzt ein neuer Milliardenmarkt unter Wasser entstehen könnte appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US5398301094,CA98936T2083