Deutschland setzt auf 15.000 Drohnenjäger - warum günstige Abfangdrohnen jetzt zum Milliardenmarkt werden

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Deutschland und die Ukraine wollen ihre Zusammenarbeit bei Drohnen auf eine neue Stufe heben. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte Anfang September nach einem Gespräch mit Bundeskanzler Friedrich Merz, beide Seiten würden derzeit den Text eines umfassenden "Drone Deals" finalisieren. Geplant ist eine Zusammenarbeit bei unterschiedlichen Drohnentypen, Raketen und zugehöriger Software. Wie ernst Deutschland den technologischen Wandel bereits nimmt, zeigt ein bestehendes Programm: Die Bundesregierung finanziert 15.000 ukrainische STRILA-Abfangdrohnen, die schnelle und manövrierfähige Luftziele wie Shahed-Angriffsdrohnen bekämpfen sollen. Zusätzlich finanziert Berlin die Beschaffung von 50.000 ukrainischen Shrike-Angriffsdrohnen. Hinter diesen Stückzahlen steckt ein fundamentaler Wandel der Luftverteidigung. Statt einzelne Ziele ausschließlich mit teuren Raketen zu bekämpfen, werden günstige Drohnen zunehmend selbst zur Abwehrwaffe. Die NATO-Staaten wollen in den kommenden fünf Jahren mehr als 40 Milliarden US-Dollar in Counter-Drone-Fähigkeiten investieren. Genau in diesem Markt entwickelt auch ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) mit dem Interceptor P-1 eine autonome Einweg-Abfangdrohne. Das Unternehmen peilt einen Verkaufspreis von weniger als 5.000 US-Dollar an und baut ausgerechnet in der Ukraine eine künftige Produktions- und Testbasis auf. Einen Zusammenhang zwischen ZenaTech und dem deutschen STRILA-Programm gibt es nicht. Doch 15.000 finanzierte Abfangdrohnen zeigen eindrucksvoll, welche Stückzahlen dieser Markt künftig benötigen könnte.

Deutschland finanziert gleich 15.000 STRILA-Abfangdrohnen

Das Programm wurde bereits im März vereinbart. Die Bundesregierung finanziert die Lieferung von 15.000 in der Ukraine produzierten STRILA-Interceptoren an die ukrainische Nationalgarde. Das Auswärtige Amt spricht von einem millionenschweren Abkommen, dessen genaue Höhe nicht veröffentlicht wurde. Neben den Drohnen umfasst es Ausbildung, Logistik und die Weiterentwicklung unbemannter Systeme. STRILA wurde speziell dafür entwickelt, schnelle und manövrierfähige Luftziele abzufangen, darunter iranisch entwickelte Shahed-Angriffsdrohnen beziehungsweise deren russische Varianten. Die Systeme wurden nach Angaben der deutschen Botschaft bereits unter realen Kampfbedingungen getestet. Produziert werden sie in der Ukraine. Unterstützt wird die Skalierung durch die Zusammenarbeit des deutschen Drohnenunternehmens Quantum Systems mit dem ukrainischen Hersteller WIY Drones. Für Anleger ist vor allem die Größenordnung interessant: Hier werden nicht einige Dutzend Hightech-Systeme beschafft, sondern gleich 15.000 Interceptoren.

Jetzt soll daraus ein größerer deutsch-ukrainischer Drone Deal werden

Die neue Entwicklung kam Anfang September. Selenskyj erklärte nach einem Telefonat mit Merz, die Teams beider Länder würden derzeit den Text eines neuen Drone Deals finalisieren. Die Vereinbarung soll Deutschland und der Ukraine zusätzliche Verteidigungsfähigkeiten verschaffen. Reuters zufolge soll die Zusammenarbeit die gemeinsame Entwicklung verschiedener Drohnentypen, Raketen und zugehöriger Software umfassen. Ein konkreter Vertragswert wurde bislang nicht genannt. Das bestehende STRILA-Programm liefert jedoch einen Vorgeschmack darauf, wohin die Zusammenarbeit gehen könnte. Deutschland finanziert parallel auch einen Auftrag über 50.000 Shrike-Angriffsdrohnen des ukrainischen Herstellers SkyFall. Reuters bezeichnete dies als eine der größten bekannten Drohnenbeschaffungen eines westlichen Staates für die Ukraine. Abfang- und Angriffsdrohnen entwickeln sich damit von improvisierten Lösungen des Ukraine-Krieges zunehmend zu industriell produzierten Systemen in fünfstelligen Stückzahlen.

Quantum Systems setzt auf ukrainische Technologie

Eine Schlüsselrolle spielt dabei Quantum Systems. Das deutsche Defense-Tech-Unternehmen arbeitet mit WIY Drones zusammen, um die Produktion von STRILA hochzufahren. Beide Unternehmen gründeten im April das Joint Venture Quantum WIY Industries, das Interceptor-Drohnen und weitere Technologien für die Luftverteidigung entwickeln und produzieren soll. Quantum Systems hatte bereits im März erklärt, dass STRILA zunächst verstärkt in der Ukraine produziert werden soll, um den unmittelbaren operativen Bedarf zu decken. Perspektivisch wurden auch Exporte überschüssiger Produktionskapazitäten in Aussicht gestellt. Das ist ein bemerkenswerter Wandel für die europäische Rüstungsindustrie: Technologien werden im Krieg entwickelt und getestet, anschließend gemeinsam mit westlichen Unternehmen industrialisiert und könnten später auch für andere NATO-Staaten interessant werden.

Der entscheidende Unterschied lautet: 15.000 statt 15

Die hohe Stückzahl ist kein Zufall. Moderne Drohnenkriegsführung funktioniert über Masse. Russland kann große Wellen vergleichsweise günstiger Angriffsdrohnen einsetzen, um die ukrainische Luftverteidigung zu belasten und wertvolle Abfangmunition zu verbrauchen. Selbst ein erfolgreicher Abschuss kann wirtschaftlich problematisch sein, wenn dafür eine wesentlich teurere Rakete eingesetzt werden muss. Abfangdrohnen sollen diese Kostenasymmetrie verändern. Statt jedes kleine unbemannte Fluggerät mit klassischer Flugabwehr zu bekämpfen, startet eine vergleichsweise günstige Drohne gegen eine andere Drohne. Damit verändert sich auch die industrielle Logik der Luftverteidigung. Benötigt werden nicht nur wenige hochkomplexe Systeme, sondern möglicherweise Zehntausende vergleichsweise günstige Interceptoren, die schnell produziert und ersetzt werden können.

40 Milliarden Dollar fließen in den Kampf gegen Drohnen

Dass daraus ein Milliardenmarkt entsteht, lässt sich inzwischen nicht mehr nur aus Marktstudien ableiten. Beim NATO-Gipfel in Ankara kündigten die Mitgliedstaaten im Juli an, in den kommenden fünf Jahren mehr als 40 Milliarden US-Dollar in Counter-Drone-Fähigkeiten zu investieren. Zusätzlich soll bis Ende 2027 die fünffache Zahl an Drohnenoperatoren ausgebildet werden. Die NATO will außerdem einen eigenen Counter-Drone-Marktplatz schaffen, über den NATO-getestete und kompatible Systeme schneller beschafft werden können. Die Allianz reagiert damit auf eine zentrale Erkenntnis aus der Ukraine und anderen aktuellen Konflikten: Streitkräfte benötigen nicht nur mehr Drohnen, sondern ebenso eine skalierbare Möglichkeit, gegnerische Drohnen zu erkennen und zu neutralisieren. Für kleinere Defense-Tech-Unternehmen eröffnet das Chancen - vorausgesetzt, ihre Technologie funktioniert und erfüllt die Anforderungen militärischer Kunden.

ZenaTech entwickelt einen Interceptor für weniger als 5.000 Dollar

Genau auf dieses Kostenproblem zielt ZenaTech mit seiner Tochter ZenaDrone. Der Interceptor P-1 wird als kleine autonome Einweg-Abfangdrohne entwickelt, die feindliche unbemannte Fluggeräte physisch in der Luft abfangen soll. ZenaTech nennt einen angestrebten Verkaufspreis von unter 5.000 US-Dollar pro Einheit. Dabei handelt es sich ausdrücklich um ein Entwicklungsziel und noch nicht um einen nachgewiesenen späteren Serienpreis. Ende Juli begann ZenaDrone mit der ersten Flugtestphase des P-1. Weitere Entwicklungsstufen sollen autonome Zielverfolgung, Abfangtests gegen bewegliche Ziele, Multi-Drohnen-Szenarien und die Integration mit der eigenen Zena-AI-Counter-UAS-Software umfassen. Damit adressiert ZenaTech grundsätzlich denselben technologischen Trend wie STRILA: günstige Interceptoren sollen einen Teil der Aufgaben übernehmen, für die bislang wesentlich teurere Abwehrsysteme benötigt werden.

ZenaTech baut ausgerechnet in der Ukraine eine Produktionsbasis auf

Noch interessanter wird die Parallele beim Produktionsstandort. ZenaTech hat im April die Gesellschaft Phoenix Aero LLC in Lwiw registriert. Der Standort soll nach Unternehmensangaben künftig für die Produktion und Erprobung des Interceptor P-1 und weiterer Counter-UAS-Systeme genutzt werden. Der Aufbau befindet sich allerdings noch in Arbeit. ZenaTech begründet die Wahl der Ukraine mit der dort vorhandenen Erfahrung in Drohnentechnologie und dem direkten Zugang zu einem besonders dynamischen Entwicklungsumfeld. Das ist strategisch nachvollziehbar: Kaum ein anderer Markt liefert derzeit so schnell Erkenntnisse darüber, welche Drohnensysteme unter realen Bedingungen funktionieren und welche nicht. Gleichzeitig bringt ein Produktionsstandort in einem Kriegsgebiet erhebliche operative und geopolitische Risiken mit sich.

15.000 STRILA zeigen, was ZenaTech erst noch erreichen muss

Für Anleger ist der deutsche Auftrag deshalb zugleich Chance und Realitätscheck. STRILA verfügt bereits über einen finanzierten Großauftrag, wird in der Ukraine produziert und soll an die Nationalgarde ausgeliefert werden. ZenaTechs Interceptor P-1 befindet sich dagegen noch in der Testphase. Es gibt keinen belastbaren Hinweis darauf, dass ZenaTech am deutschen STRILA-Programm, am geplanten deutsch-ukrainischen Drone Deal oder an einem vergleichbaren Beschaffungsprogramm beteiligt ist. Genau diese Differenz ist entscheidend. Der Markt für günstige Interceptoren ist offensichtlich real. Ob ZenaTech daran partizipieren kann, muss das Unternehmen jedoch erst durch erfolgreiche Tests, Demonstrationen und anschließend tatsächliche Kundenaufträge beweisen.

KI soll aus einzelnen Abfangdrohnen einen Schwarm machen

ZenaTech will dabei nicht ausschließlich mit dem Preis konkurrieren. Der Interceptor P-1 soll Teil einer größeren Counter-UAS-Architektur werden. Die sogenannte Zena AI soll Bedrohungen erkennen, klassifizieren und verfolgen und anschließend mehrere Interceptoren autonom koordinieren. Neben dem kleinen P-1 soll auch der größere ZenaDrone 2000 Maritime Interceptor in diese Architektur eingebunden werden. Die Investmentthese dahinter ist nachvollziehbar: Wenn ein Gegner nicht eine, sondern Dutzende Drohnen gleichzeitig startet, muss auch die Verteidigung mehrere Ziele parallel bearbeiten können. Ein menschlicher Operator, der jede Abfangdrohne einzeln steuert, würde schnell zum Engpass. Automatisierung und Schwarmsteuerung könnten deshalb zu einem entscheidenden Bestandteil zukünftiger Counter-UAS-Systeme werden. Allerdings befindet sich auch diese ZenaTech-Technologie noch in Entwicklung.

Deutschland kauft Masse - genau das verändert den Markt

Die 15.000 STRILA sind deshalb möglicherweise wichtiger als mancher milliardenschwere Auftrag für ein klassisches Luftverteidigungssystem. Sie zeigen, dass sich die Beschaffungslogik verändert. Die Luftverteidigung der Zukunft könnte aus mehreren Ebenen bestehen: Hochwertige Raketen bleiben für besonders gefährliche und komplexe Ziele notwendig. Elektronische Störsysteme können andere Drohnen neutralisieren. Geschütze und Laser kommen für bestimmte Einsatzprofile infrage. Und günstige Interceptor-Drohnen könnten dort eingesetzt werden, wo große Stückzahlen und niedrige Kosten pro Abschuss entscheidend sind. Deutschland finanziert bereits 15.000 solcher Systeme. Die NATO plant Milliardeninvestitionen in Counter-UAS. Damit entsteht eine industrielle Kategorie, die vor wenigen Jahren in dieser Größenordnung kaum existierte.

Die Aktie bleibt trotzdem eine spekulative Wette

Bei ZenaTech darf dieser große Markt jedoch nicht mit bereits vorhandenem Defense-Umsatz verwechselt werden. Im ersten Quartal 2026 erzielte das Unternehmen 8,40 Millionen kanadische Dollar Umsatz, gegenüber 1,14 Millionen kanadischen Dollar im Vorjahreszeitraum. Davon stammten 7,81 Millionen kanadische Dollar aus dem Drone-as-a-Service-(Daas)-Segment und damit vor allem aus den zahlreichen übernommenen Vermessungsunternehmen. Gleichzeitig lag der Nettoverlust bei rund 26,55 Millionen kanadischen Dollar. Das operative Wachstum wird bislang also nicht von großen militärischen Interceptor-Aufträgen getragen. Für die Defense-Story werden andere Meilensteine entscheidend: erfolgreiche P-1-Tests, eine funktionierende KI-Integration, Produktionsfortschritte in der Ukraine und vor allem erste belastbare Beschaffungsaufträge.

Fazit: Der Markt ist da - jetzt muss ZenaTech beweisen, dass es hineinpasst

Deutschland finanziert 15.000 STRILA-Abfangdrohnen und arbeitet mit der Ukraine bereits am nächsten umfassenden Drone Deal. Parallel fließen deutsche Mittel in 50.000 Angriffsdrohnen, während die NATO-Staaten mehr als 40 Milliarden US-Dollar für Counter-Drone-Fähigkeiten über fünf Jahre angekündigt haben. Das zeigt, wie schnell sich Drohnen und Drohnenabwehr von einer technologischen Nische zu einer industriellen Beschaffungskategorie entwickeln. Besonders spannend ist die Größenordnung: Bei günstigen Interceptoren sprechen westliche Staaten nicht mehr über Dutzende Systeme, sondern über Tausende und Zehntausende. ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) entwickelt mit dem Interceptor P-1 eine autonome Abfangdrohne für genau diese neue Kostenlogik und baut in der Ukraine eine künftige Produktions- und Testbasis auf. Noch fehlt allerdings das Entscheidende: ein Großauftrag, der zeigt, dass militärische Kunden die Technologie tatsächlich kaufen wollen. Die 15.000 STRILA beweisen deshalb nicht, dass ZenaTech profitieren wird. Sie beweisen etwas anderes, das für Anleger mindestens ebenso wichtig ist: Der Markt, den ZenaTech adressieren will, wird gerade in industriellen Stückzahlen aufgebaut.

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Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" und/oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Reuters - Ukraine is finalising drone deal with Germany, Zelenskiy says

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraine-is-finalising-drone-deal-with-germany-zelenskiy-says-2026-09-02/

Auswärtiges Amt / Deutsche Botschaft Kyjiw - Deutschland finanziert Lieferung von 15.000 Abfangdrohnen STRILA für die Nationalgarde der Ukraine

https://ukraine.diplo.de/ua-de/2760676-2760676

Auswärtiges Amt / Deutsche Botschaft Kyjiw - Wörterbuch der deutschen Unterstützung

https://ukraine.diplo.de/ua-de/2775454-2775454

President of Ukraine - Volodymyr Zelenskyy and Friedrich Merz Discussed Russian Attack in Leipzig and Assistance to Protect Lives in Ukraine

https://www.president.gov.ua/en/news/volodimir-zelenskij-i-fridrih-merc-obgovorili-rosijsku-ataku-106217

Reuters - Germany funds 50,000 strike drones for Ukraine, source says

https://www.reuters.com/world/germany-funds-50000-strike-drones-ukraine-source-says-2026-07-12/

Quantum Systems - Quantum Systems and WIY Drones Join Forces to Scale Ukrainian Interceptor Drone Technology

https://quantum-systems.com/wp-content/uploads/2026/03/260323_PR_Wiy_Drones_ENG-1.pdf

NATO - NATO Allies invest 40 billion dollars in counter-drone capabilities and drone training

https://www.nato.int/en/news-and-events/articles/news/2026/07/07/nato-allies-invest-40-billion-dollars-in-counter-drone-capabilities-and-drone-training

ZenaTech - ZenaTech's ZenaDrone Begins Testing Phase for Interceptor P-1 Counter-UAS Drone Platform

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-begins-testing-phase-for-interceptor-p-1-counter-uas-drone-platform/

ZenaTech - ZenaTech's ZenaDrone Interceptor P-1, Single-Use Autonomous Interceptor Drone, Targeted to Sell for Under $5,000 USD

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-interceptor-p-1-single-use-autonomous-interceptor-drone-targeted-to-sell-for-under-5000-usd/

ZenaTech - ZenaTech Developing an Integrated Counter-UAS System Pairing the Interceptor P-1 Low-Cost Drone with Zena AI Detection and Swarm Command Software

https://www.zenatech.com/zenatech-developing-an-integrated-counter-uas-system-pairing-the-interceptor-p-1-low-cost-drone-with-zena-ai-detection-and-swarm-command-software/

ZenaTech - ZenaTech Registers Phoenix Aero LLC in Ukraine and Establishes Lviv as Base for its Counter-UAS and Interceptor Drone Systems Manufacturing and Testing

https://www.zenatech.com/zenatech-registers-phoenix-aero-llc-in-ukraine-and-establishes-lviv-as-base-for-its-counter-uas-and-interceptor-drone-systems-manufacturing-and-testing/

SEC - ZenaTech, Inc. Management Discussion & Analysis - Three Months Ended March 31, 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997403/000137647426000412/zt_ex99z2.htm

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