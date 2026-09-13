1.000 Patriot-Raketen und 27 Milliarden Dollar für Drohnen: Der Ukraine-Krieg verändert gerade die Rüstungsindustrie

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Die Dimensionen werden immer größer: Die Ukraine arbeitet derzeit an Verträgen über rund 1.000 Patriot-Abfangraketen, während gleichzeitig eine Finanzierungslücke von rund 27 Milliarden US-Dollar bei der Drohnenversorgung besteht. Beides machte Verteidigungsminister Yevhenii Khmara bei einem Treffen der Ukraine Defense Contact Group deutlich. Gleichzeitig liefert Deutschland weitere Patriot-Raketen aus eigenen Beständen, Großbritannien stellt ein neues 100-Millionen-Pfund-Paket für die Luftverteidigung bereit und die NATO drängt ihre Mitglieder zu mehr Unterstützung. Hinter den gigantischen Zahlen steckt ein fundamentaler Wandel der Rüstungsindustrie. Moderne Luftverteidigung braucht weiterhin hochentwickelte Raketen gegen besonders gefährliche Ziele. Gleichzeitig werden Drohnen und günstige Interceptoren in Stückzahlen benötigt, die mit der traditionellen Rüstungsproduktion kaum vergleichbar sind. Genau an dieser Schnittstelle versucht sich auch ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) zu positionieren. Der Interceptor P-1 der Tochter ZenaDrone soll für weniger als 5.000 US-Dollar angeboten werden und gegnerische Drohnen autonom abfangen. Noch befindet sich das System in der Testphase und ZenaTech besitzt keinen bekannten Auftrag aus den aktuellen ukrainischen Beschaffungsprogrammen. Doch die 27-Milliarden-Dollar-Lücke zeigt, wie groß der Kapitalbedarf inzwischen allein bei Drohnen geworden ist.

Die Ukraine will rund 1.000 Patriot-Raketen beschaffen

Patriot bleibt eine der wichtigsten Säulen der ukrainischen Luftverteidigung. Khmara erklärte am 8. September, die Ukraine arbeite mit Unterstützung ihrer Verbündeten und mithilfe eines Kredits der Europäischen Union an Verträgen über rund 1.000 Patriot-Raketen. Für Kyjiw gibt es allerdings ein entscheidendes Problem: Ein Großteil dieser Flugkörper soll erst in den kommenden Jahren geliefert werden. Die Ukraine benötigt zusätzliche Abfangmunition aber sofort. Khmara forderte die Verbündeten deshalb auf, Raketen aus bestehenden Beständen bereitzustellen, die später durch neue Lieferungen ersetzt werden könnten. Deutschland reagiert bereits. Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte an, dringend zusätzliche PAC-2-Abfangraketen aus Beständen der Bundeswehr zu liefern. Auch die Lieferungen von Luft-Luft-Raketen sollen ausgeweitet werden.

27 Milliarden Dollar fehlen für Drohnen

Fast noch bemerkenswerter ist eine zweite Zahl aus dem Treffen. Khmara bezifferte die Finanzierungslücke bei der ukrainischen Drohnenversorgung auf rund 27 Milliarden US-Dollar. Bereits bei einem Treffen der EU-Verteidigungsminister Anfang September hatte er die Partner aufgefordert, zusätzliche Mittel für die Produktion ukrainischer Drohnen bereitzustellen. Die Summe ist kein bereits beschlossenes Beschaffungsbudget und auch kein einzelner Auftrag. Sie beschreibt vielmehr, wie viel zusätzliche Finanzierung die Ukraine nach eigener Einschätzung benötigt, um ihre Drohnenkapazitäten auf das erforderliche Niveau zu bringen. Damit wird sichtbar, welche industrielle Dimension der Drohnenkrieg mittlerweile erreicht hat. Drohnen sind keine Ergänzung mehr zu klassischen Waffensystemen. Sie werden selbst zu einem der größten laufenden Beschaffungsbedarfe.

Raketen und Drohnen erfüllen völlig unterschiedliche Aufgaben

Der Vergleich zwischen 1.000 Patriot-Raketen und Milliardenbedarf für Drohnen darf dabei nicht missverstanden werden. Eine kleine Abfangdrohne kann keine Patriot-Rakete ersetzen. Patriot wird insbesondere gegen hochgefährliche Luftziele benötigt und spielt für die Ukraine eine entscheidende Rolle bei der Abwehr ballistischer Raketen. Drohnen und günstige Counter-UAS-Systeme bedienen dagegen andere Ebenen der Luftverteidigung. Genau darin liegt die Veränderung: Moderne Streitkräfte brauchen zunehmend eine mehrschichtige Architektur. Gegen besonders komplexe und gefährliche Ziele kommen hochwertige Raketen zum Einsatz. Gegen kleinere und günstigere unbemannte Fluggeräte werden dagegen Lösungen benötigt, deren Einsatz wirtschaftlich auch bei sehr großen Angriffswellen möglich bleibt.

Russlands Luftkrieg erhöht den Druck auf die Produktion

Wie akut diese Herausforderung ist, zeigte sich erneut am 8. September. Russland nahm nach einer kurzen Angriffspause seine Luftangriffe auf Kyjiw wieder auf. Nach Angaben ukrainischer Behörden kamen fünf Menschen ums Leben, fast 30 wurden verletzt. Beschädigt wurden unter anderem Wohngebäude, eine Schule, eine Klinik, ein Studentenwohnheim und Lagerhallen. Auch andere Regionen wurden angegriffen. Russland erklärte seinerseits, militärische und logistische Ziele angegriffen zu haben. Gleichzeitig warnt Deutschland vor einer möglichen Intensivierung der russischen Luftangriffe auf Energieanlagen, Häfen und andere kritische Infrastruktur im kommenden Winter. Für die ukrainische Luftverteidigung bedeutet das einen permanenten Verbrauch an Abfangmitteln - von hochwertigen Raketen bis zu wesentlich günstigeren Systemen gegen Drohnen.

Deutschland greift dafür sogar in die eigenen Patriot-Bestände

Die Dringlichkeit zeigt sich daran, dass Deutschland nun zusätzliche PAC-2-Abfangraketen aus eigenen Beständen bereitstellen will. Pistorius kündigte die Lieferung ausdrücklich als dringende Maßnahme an. Gleichzeitig sollen weitere Drohnen, Luft-Luft-Raketen und weitreichende Munition geliefert werden. Auch Großbritannien stellte ein neues Luftverteidigungspaket über 100 Millionen Pfund vor, das unter anderem Patriot-Munition, weitere Interceptoren und Drohnen umfasst. Parallel soll ein Teil des 90 Milliarden Euro schweren EU-Kredits für die Ukraine für wichtige Patriot-Komponenten eingesetzt werden. Die europäische Unterstützung verschiebt sich damit zunehmend von einzelnen Waffenlieferungen hin zu langfristiger Beschaffung und industrieller Kapazität.

Die eigentliche Herausforderung heißt Skalierung

Für die Rüstungsindustrie verändert sich damit die zentrale Frage. Es geht nicht mehr ausschließlich darum, wer das technologisch leistungsfähigste System bauen kann. Entscheidend wird zunehmend, wie schnell und in welchen Stückzahlen produziert werden kann. Eine Patriot-Rakete ist ein hochkomplexes System, das für bestimmte Bedrohungen unverzichtbar bleibt. Gleichzeitig müssen Streitkräfte auf Angriffswellen mit einer großen Zahl wesentlich günstigerer Drohnen reagieren können. Wer dauerhaft mit extrem teuren Flugkörpern gegen vergleichsweise günstige Ziele vorgehen muss, gerät wirtschaftlich und industriell unter Druck. Deshalb entstehen zusätzliche Verteidigungsebenen aus elektronischer Kampfführung, Geschützen, Lasern und zunehmend auch Interceptor-Drohnen.

Die NATO steckt mehr als 40 Milliarden Dollar in Counter-Drone-Technologie

Dass dieser Trend weit über die Ukraine hinausgeht, zeigt die NATO. Die Mitgliedstaaten kündigten beim Gipfel in Ankara an, in den kommenden fünf Jahren mehr als 40 Milliarden US-Dollar in Counter-Drone-Fähigkeiten zu investieren. Gleichzeitig soll bis Ende 2027 die fünffache Zahl an Drohnenoperatoren ausgebildet werden. Mit der Initiative "Drone Edge" will die Allianz zudem einen eigenen Counter-Drone-Marktplatz schaffen, über den getestete und NATO-kompatible Systeme schneller beschafft werden können. Hinzu kommen bereits Aufträge im dreistelligen Millionenbereich für Überwachungsdrohnen. Damit entsteht innerhalb der traditionellen Rüstungsindustrie ein eigener Markt rund um unbemannte Systeme und deren Abwehr.

ZenaTech setzt auf einen Interceptor unter 5.000 Dollar

Genau hier liegt die Verbindung zu ZenaTech. Die Tochter ZenaDrone entwickelt mit dem Interceptor P-1 eine autonome Einweg-Abfangdrohne, die kleinere feindliche unbemannte Fluggeräte physisch neutralisieren soll. ZenaTech hat dafür einen angestrebten Verkaufspreis von unter 5.000 US-Dollar genannt. Dabei handelt es sich ausdrücklich um ein Unternehmensziel und nicht um einen bestätigten späteren Serienpreis. Ende Juli begann ZenaDrone mit der ersten Flugtestphase. In weiteren Entwicklungsstufen sollen autonome Zielverfolgung, Abfangversuche gegen bewegliche Ziele, Multi-Drohnen-Szenarien und die Integration mit der eigenen Zena-AI-Software folgen. Die wirtschaftliche Idee dahinter passt zum derzeitigen Wandel der Luftverteidigung: Gegen massenhaft eingesetzte günstige Drohnen werden Abwehrmittel benötigt, die selbst in größerer Zahl wirtschaftlich eingesetzt werden können.

Aus einzelnen Drohnen soll ein autonomes Abwehrnetz werden

ZenaTech entwickelt deshalb parallel eine integrierte Counter-UAS-Architektur. Zena AI soll nach Unternehmensangaben Luftbedrohungen erkennen, klassifizieren und verfolgen und anschließend mehrere Interceptor-Drohnen koordinieren. Ziel ist es, einem einzelnen Operator die Steuerung einer größeren Zahl autonomer Abfangsysteme zu ermöglichen. Neben dem P-1 soll auch der größere ZenaDrone 2000 Maritime Interceptor eingebunden werden. Gerade bei Angriffen mit zahlreichen Drohnen könnte diese Automatisierung entscheidend sein. Wenn auf jede angreifende Drohne ein menschlich gesteuerter Interceptor angesetzt werden müsste, wäre die Skalierbarkeit begrenzt. Ob ZenaTech seine geplante KI- und Schwarmarchitektur technisch zuverlässig umsetzen kann, muss allerdings erst bewiesen werden.

Lwiw soll zur Produktions- und Testbasis werden

Bemerkenswert ist dabei, dass ZenaTech seine Counter-UAS-Aktivitäten teilweise direkt in der Ukraine aufbauen will. Im April registrierte das Unternehmen Phoenix Aero LLC in Lwiw. Die Gesellschaft soll künftig für die Fertigung und Erprobung des Interceptor P-1 sowie weiterer Counter-UAS-Systeme genutzt werden. Der Standort befindet sich nach Unternehmensangaben weiterhin im Aufbau. Für ZenaTech bietet die Ukraine Zugang zu einem außergewöhnlich dynamischen Drohnenökosystem und zu Erfahrungen aus realen Einsatzbedingungen. Gleichzeitig bringt eine Produktionsbasis in einem Land im Krieg erhebliche operative, geopolitische und sicherheitstechnische Risiken mit sich. Auch hier gilt deshalb: Die strategische Positionierung allein ist noch kein kommerzieller Erfolg.

27 Milliarden Dollar bedeuten nicht automatisch Umsatz für ZenaTech

Gerade bei einer Zahl wie 27 Milliarden Dollar ist diese Abgrenzung entscheidend. Es gibt derzeit keinen belastbaren Hinweis darauf, dass ZenaTech einen Auftrag aus diesem ukrainischen Finanzierungsbedarf erhalten hat oder Bestandteil der aktuellen Patriot- beziehungsweise Drohnenbeschaffungen ist. Auch die NATO-Investitionen von mehr als 40 Milliarden Dollar bedeuten nicht automatisch Aufträge für das Unternehmen. Der Markt wächst, aber gleichzeitig wächst der Wettbewerb. Ukrainische Hersteller, etablierte westliche Rüstungskonzerne und zahlreiche neue Defense-Tech-Unternehmen arbeiten an kostengünstigen Drohnen und Interceptoren. ZenaTech muss daher nicht nur ein funktionierendes Produkt entwickeln, sondern auch beweisen, dass es dieses zuverlässig produzieren, zertifizieren und an staatliche Kunden verkaufen kann.

Das operative Geschäft erzählt bislang noch eine andere Geschichte

Auch die Zahlen des Unternehmens sprechen für eine differenzierte Betrachtung. ZenaTech erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von rund 8,40 Millionen kanadischen Dollar, gegenüber 1,14 Millionen kanadischen Dollar im Vorjahresquartal. Rund 7,81 Millionen kanadische Dollar stammten aus dem Drone-as-a-Service-(Daas)-Segment. Das Wachstum wurde dabei wesentlich durch die zahlreichen übernommenen Vermessungsunternehmen getragen. Gleichzeitig lag der Nettoverlust bei rund 26,55 Millionen kanadischen Dollar. Große militärische Interceptor-Aufträge sind damit bislang nicht die Grundlage des operativen Geschäfts. Für Anleger werden deshalb konkrete Fortschritte beim P-1, beim Aufbau in Lwiw und vor allem erste größere Defense-Aufträge entscheidender sein als die Größe des theoretisch adressierbaren Marktes.

Die Rüstungsindustrie muss künftig Hightech und Masse gleichzeitig liefern

Genau darin liegt die größere Geschichte hinter den aktuellen Zahlen aus der Ukraine. Die rund 1.000 geplanten Patriot-Raketen stehen für die klassische Stärke der westlichen Rüstungsindustrie: technologisch hochentwickelte Systeme für besonders anspruchsvolle Bedrohungen. Die Finanzierungslücke von 27 Milliarden Dollar bei Drohnen steht dagegen für eine neue industrielle Realität: moderne Kriege verbrauchen unbemannte Systeme in enormen Stückzahlen. Beide Welten werden gleichzeitig benötigt. Die Gewinner dieser Entwicklung könnten deshalb nicht ausschließlich die traditionellen Hersteller milliardenschwerer Luftverteidigungssysteme sein. Gleichzeitig entsteht Raum für Unternehmen, die günstigere Sensoren, Software, Drohnen und Interceptoren in industriellen Stückzahlen liefern können.

Fazit: 1.000 Patriots auf der einen Seite, Milliardenbedarf für Drohnen auf der anderen

Die Ukraine versucht, rund 1.000 Patriot-Raketen zu kontrahieren, benötigt einen Großteil davon aber schneller, als die geplanten Lieferzeiten derzeit zulassen. Gleichzeitig beziffert ihr Verteidigungsminister die Finanzierungslücke bei der Drohnenversorgung auf rund 27 Milliarden US-Dollar. Deutschland greift bereits in die eigenen Patriot-Bestände, Großbritannien stellt zusätzliche Mittel bereit und die NATO plant Investitionen von mehr als 40 Milliarden US-Dollar in Counter-Drone-Fähigkeiten. Zusammengenommen zeigen diese Zahlen, wie fundamental sich die Rüstungsindustrie verändert. Hochentwickelte Raketen bleiben unverzichtbar - gleichzeitig werden günstige unbemannte Systeme und deren Abwehr in bisher kaum gekannten Stückzahlen benötigt. ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) versucht mit dem Interceptor P-1, einem Zielpreis von weniger als 5.000 US-Dollar, eigener KI-Software und einer geplanten Produktionsbasis in Lwiw genau in diesen neuen Teil des Marktes vorzudringen. Noch fehlen große militärische Aufträge und der Nachweis, dass die Technologie in Serie funktioniert. Doch die aktuelle 27-Milliarden-Dollar-Lücke macht deutlich: Der Drohnenkrieg ist längst nicht mehr nur ein technologischer Wettbewerb. Er wird zunehmend zu einem Rennen um Produktionskapazität, Stückkosten und industrielle Skalierung.

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Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" und/oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Reuters - Ukraine contracting around 1,000 Patriot missiles from allies, defence chief says

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraine-contracting-around-1000-patriot-missiles-allies-defence-chief-says-2026-09-08/

Cabinet of Ministers of Ukraine / Ministry of Defence - Evgeniy Khmara: Ukraine calls on partners to fund Ukrainian drone production and provide air defence missiles

https://www.kmu.gov.ua/en/news/ukraina-zaklykaie-partneriv-profinansuvaty-vyrobnytstvo-ukrainskykh-droniv-i-peredaty-rakety-dlia-ppo-ievhenii-khmara

Reuters - Germany to send more Patriot missiles to Ukraine, warns of stepped-up Russian winter attacks

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/germany-send-more-patriot-missiles-ukraine-warns-stepped-up-russian-winter-2026-09-08/

Reuters - Russia hits Kyiv after pause for US envoys' visit, killing five

https://www.reuters.com/world/europe/russian-ballistic-missiles-hit-kyiv-us-envoys-leave-2026-09-08/

UK Government - UK pledges winter air defence package to boost Ukraine's defences

https://www.gov.uk/government/news/uk-pledges-winter-air-defence-package-to-boost-ukraines-defences

NATO - NATO Allies invest 40 billion dollars in counter-drone capabilities and drone training

https://www.nato.int/en/news-and-events/articles/news/2026/07/07/nato-allies-invest-40-billion-dollars-in-counter-drone-capabilities-and-drone-training

ZenaTech - ZenaTech's ZenaDrone Begins Testing Phase for Interceptor P-1 Counter-UAS Drone Platform

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-begins-testing-phase-for-interceptor-p-1-counter-uas-drone-platform/

ZenaTech - ZenaTech Developing an Integrated Counter-UAS System Pairing the Interceptor P-1 Low-Cost Drone with Zena AI Detection and Swarm Command Software

https://www.zenatech.com/zenatech-developing-an-integrated-counter-uas-system-pairing-the-interceptor-p-1-low-cost-drone-with-zena-ai-detection-and-swarm-command-software/

ZenaTech - ZenaTech Registers Phoenix Aero LLC in Ukraine and Establishes Lviv as Base for its Counter-UAS and Interceptor Drone Systems Manufacturing and Testing

https://www.zenatech.com/zenatech-registers-phoenix-aero-llc-in-ukraine-and-establishes-lviv-as-base-for-its-counter-uas-and-interceptor-drone-systems-manufacturing-and-testing/

SEC - ZenaTech, Inc. Management Discussion & Analysis - Three Months Ended March 31, 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997403/000137647426000412/zt_ex99z2.htm

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