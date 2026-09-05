USA greifen Iran wieder an: Warum Drohnen im Kampf um die Straße von Hormus immer wichtiger werden

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Die USA haben den Iran erneut angegriffen - und diesmal steht eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt unmittelbar im Zentrum. US-Streitkräfte attackierten am Sonntag zwei iranische Raketenwerfer auf der Insel Larak direkt an der Straße von Hormus. Nach Angaben eines US-Regierungsvertreters bereitete die iranische Revolutionsgarde die Systeme darauf vor, Seeminen in der strategisch wichtigen Wasserstraße auszubringen. Iranische Medien berichteten, der Angriff sei mit einer US-Drohne erfolgt. Unabhängig bestätigt ist dieses Detail bislang nicht. Die Eskalation zeigt jedoch, wie stark sich moderne Kriegsführung rund um die Straße von Hormus inzwischen um unbemannte Systeme, Überwachung und Minenabwehr dreht. Genau in diesem Umfeld entwickelt ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) gleich mehrere Technologien: eine maritime Abfangdrohne, eine autonome Unterwasserdrohne zur Minenerkennung und den Interceptor P-1 zur Abwehr feindlicher Drohnen. Einen Zusammenhang zwischen ZenaTech und dem aktuellen Konflikt gibt es nicht. Doch die Ereignisse am Persischen Golf zeigen, welches Problem diese Systeme künftig lösen sollen.

USA greifen iranische Systeme zur Verlegung von Seeminen an

Nach Angaben eines US-Regierungsvertreters trafen amerikanische Streitkräfte am 30. August zwei iranische Raketenwerfer auf Larak. Die Insel liegt unmittelbar an der Straße von Hormus. Die Systeme sollten demnach von der Revolutionsgarde zum Ausbringen von Seeminen vorbereitet worden sein. Der Angriff war laut Reuters der erste bekannte US-Militärschlag gegen den Iran seit Ende Juli. Die iranischen Revolutionsgarden meldeten Tote und Verletzte unter Kämpfern und Zivilisten und kündigten eine Reaktion an. Bemerkenswert ist auch die mutmaßlich eingesetzte Waffe: Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, eine US-Drohne habe den Angriff durchgeführt. Reuters konnte diese Darstellung zunächst nicht unabhängig bestätigen. Für Anleger ist deshalb weniger der konkrete Drohnentyp entscheidend als die strategische Entwicklung dahinter. Unbemannte Systeme und die Fähigkeit, maritime Infrastruktur zu überwachen und zu schützen, werden in einem Konflikt um eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt immer bedeutender.

Ein Fünftel der weltweiten Energieversorgung hängt an einer Meerenge

Die Straße von Hormus ist an ihrer engsten Stelle nur wenige Dutzend Kilometer breit und dennoch eine Lebensader der Weltwirtschaft. Vor dem aktuellen Konflikt passierte historisch rund ein Fünftel des global gehandelten Öls die Meerenge. Auch für Flüssigerdgas ist die Route von enormer Bedeutung. Seit Beginn des Konflikts ist der Schiffsverkehr massiv beeinträchtigt. Reuters berichtete zuletzt unter Berufung auf Daten des Analysehauses Vortexa, dass an einem Tag nur noch rund fünf Millionen Barrel Öl die Straße passierten - gegenüber mehr als 20 Millionen Barrel täglich vor dem Konflikt. Entsprechend nervös reagieren die Märkte auf jede neue Eskalation. Nach dem amerikanischen Angriff auf Larak sprang Brent-Rohöl am Montag um mehr als zwei Prozent und zeitweise wieder über die Marke von 90 US-Dollar je Barrel. Damit wird deutlich: Wer die Straße von Hormus kontrolliert oder blockieren kann, beeinflusst nicht nur einen regionalen Krieg, sondern potenziell Energiepreise auf der ganzen Welt.

Trump warnt Iran vor neuen Seeminen

Dass ausgerechnet Systeme zur Verlegung von Seeminen zum Ziel des jüngsten US-Angriffs wurden, ist kein Zufall. US-Präsident Donald Trump hatte Iran erst wenige Tage zuvor ausdrücklich davor gewarnt, neue Minen in internationalen Gewässern auszubringen. Am 25. August erklärte Trump, die internationalen Gewässer der Straße von Hormus seien von Seeminen geräumt worden. Zugleich kündigte er eine Null-Toleranz-Politik gegenüber neuen Minen an. Nach seinen Angaben überwacht die US Space Force die strategische Wasserstraße. Ob und wie dauerhaft die Route tatsächlich minenfrei gehalten werden kann, ist angesichts des fortdauernden Konflikts allerdings offen. Am 28. August erklärte die iranische Revolutionsgarden-Marine ihrerseits, die Straße von Hormus vollständig zu kontrollieren. Zwei Tage später griffen die USA die mutmaßlich für neue Minen vorgesehenen Systeme an.

Der Krieg verändert auch die Technologie der Seeminenabwehr

Traditionell ist Minenräumung eine gefährliche und personalintensive Aufgabe. Spezialisierte Schiffe und Besatzungen müssen Gebiete durchsuchen, Minen identifizieren und anschließend neutralisieren. Autonome Systeme könnten einen Teil dieses Risikos künftig von Menschen auf Maschinen übertragen. Unterwasserfahrzeuge können Gewässer systematisch absuchen, Sonardaten sammeln und verdächtige Objekte lokalisieren, ohne dass sich ein bemanntes Schiff unmittelbar in das verminte Gebiet begeben muss. Genau deshalb investieren Streitkräfte zunehmend in unbemannte maritime Systeme. Dass diese Entwicklung weit über den Persischen Golf hinausgeht, zeigte erst vergangene Woche Bulgarien: Das NATO-Land beschloss die Beschaffung von sieben Minenjagdschiffen aus Belgien und den Niederlanden, um gemeinsam mit der Türkei und Rumänien die Minenabwehr im Schwarzen Meer zu stärken. Maritime Sicherheit entwickelt sich damit an mehreren geopolitischen Brennpunkten gleichzeitig zu einem Investitionsfeld.

ZenaTech testet eine Unterwasserdrohne zur Minenerkennung

Genau hier ergibt sich die Verbindung zu ZenaTech. Die Tochter ZenaDrone hat im Juli ihre autonome Unterwasserdrohne IQ Aqua in ein Feldtestprogramm in Florida überführt. Das Autonomous Underwater Vehicle wird nach Unternehmensangaben in kontrollierten Gewässern und unter realen Bedingungen rund um Pensacola getestet. Dabei sollen Stabilität, Manövrierfähigkeit, Sensoren und autonome Navigation geprüft werden. Eine der vorgesehenen Anwendungen ist die Erkennung von Unterwasserminen. Darüber hinaus nennt ZenaTech Inspektionen von Häfen, Pipelines und Offshore-Infrastruktur sowie Anwendungen für Verteidigung und maritime Sicherheit. Das Unternehmen arbeitet bereits an einer schnelleren zweiten Version. Die Parallele zur aktuellen Situation an der Straße von Hormus ist damit bemerkenswert: Während die USA nach eigenen Angaben iranische Systeme angreifen, die neue Seeminen ausbringen sollten, entwickelt ZenaTech eine autonome Plattform, die unter anderem solche Minen erkennen soll. Daraus lässt sich allerdings kein konkreter Auftrag oder Einsatz für ZenaTech ableiten.

Über Wasser soll der ZenaDrone 2000 Drohnen abfangen

ZenaTech entwickelt gleichzeitig eine zweite maritime Defense-Plattform. Der ZenaDrone 2000 Maritime Interceptor ist als gasbetriebene schwere Abfangdrohne konzipiert, die sowohl von Land als auch von See aus eingesetzt werden können soll. Das System soll langsamere feindliche Luftziele erkennen und mehrere unbemannte Bedrohungen abfangen können. Im Mai meldete das Unternehmen die Fertigstellung des Flugkörpers und den Beginn der Systemintegration. Erste Feldflugtests waren für das Ende des dritten Quartals 2026 vorgesehen. Damit steht für ZenaTech in den kommenden Wochen ein wichtiger Entwicklungsschritt an. Denn bisher handelt es sich um einen Prototypen. Erst erfolgreiche Flugtests und anschließend Demonstrationen unter realistischen Bedingungen könnten zeigen, ob aus dem Konzept eine kommerziell relevante Defense-Plattform werden kann.

Eine schwimmende Station soll Drohnen automatisch starten

Besonders interessant ist dabei die geplante Systemarchitektur. ZenaTech hat im März eine vorläufige Patentanmeldung für die Kombination des ZenaDrone 2000 mit einer autonomen maritimen Station namens IQ Glider eingereicht. Die Idee: Die schwimmende Plattform soll als Start-, Lande- und Versorgungsstation für Interceptor-Drohnen dienen und damit eine längerfristige autonome Überwachung auf See ermöglichen. Nach Unternehmensangaben soll das System eingehende Drohnenbedrohungen erkennen und mehrere Interceptor-Drohnen koordinieren können. Gerade in strategischen Seegebieten wäre eine solche Architektur grundsätzlich interessant, weil nicht jede Bedrohung mit einer teuren Flugabwehrrakete bekämpft werden müsste. Noch befindet sich das Konzept jedoch in Entwicklung. Die Patentanmeldung und die beschriebenen Fähigkeiten sind deshalb nicht mit einem einsatzfähigen militärischen System gleichzusetzen.

Der Interceptor P-1 ergänzt die Defense-Strategie an Land

Hinzu kommt der kleinere Interceptor P-1, dessen erste Flugtestphase ZenaDrone Ende Juli begonnen hat. Die autonome VTOL-Einwegdrohne soll feindliche unbemannte Fluggeräte physisch abfangen. ZenaTech positioniert das System als potenziell günstigere Alternative zum Einsatz klassischer Raketen gegen kleinere Drohnen und Drohnenschwärme. Damit entsteht schrittweise ein Defense-Portfolio für unterschiedliche Einsatzräume: Der P-1 soll kleinere Luftbedrohungen abfangen, der größere ZenaDrone 2000 ist unter anderem für maritime Counter-UAS-Anwendungen vorgesehen und IQ Aqua soll unter Wasser operieren. Ob ZenaTech diese einzelnen Projekte technisch erfolgreich zusammenführen und daraus relevante Defense-Umsätze erzielen kann, ist noch offen. Genau deshalb sind die laufenden Tests entscheidend.

Hormus zeigt das Problem: Angriffe kommen aus mehreren Dimensionen

Der aktuelle Konflikt verdeutlicht, warum Militärs zunehmend über vernetzte unbemannte Systeme nachdenken. Eine strategische Wasserstraße kann gleichzeitig durch Seeminen unter Wasser, Drohnen und Raketen aus der Luft sowie Angriffe auf Schiffe bedroht werden. Ein einzelnes Verteidigungssystem kann diese unterschiedlichen Risiken kaum wirtschaftlich abdecken. Gefragt sind Sensoren, Aufklärung, autonome Plattformen und möglichst kostengünstige Effektoren. Für kleinere Defense-Tech-Unternehmen eröffnet diese Entwicklung Chancen, erhöht aber gleichzeitig den technologischen Wettbewerb. Neben spezialisierten Start-ups investieren auch große Rüstungskonzerne und staatlich finanzierte Programme massiv in autonome Systeme. ZenaTech muss deshalb nicht nur funktionierende Prototypen liefern, sondern langfristig auch Zertifizierungen, Produktion und belastbare Kundenbeziehungen aufbauen.

Der Markt ist groß - aber ZenaTech muss erst Aufträge daraus machen

Die aktuelle geopolitische Lage kann die Nachfrage nach autonomen Defense-Systemen beschleunigen. Für Anleger wäre es dennoch gefährlich, aus der Eskalation unmittelbar steigende Umsätze für ZenaTech abzuleiten. Bislang gibt es keinen belastbaren Hinweis darauf, dass ZenaDrone-Systeme im Iran-Konflikt eingesetzt werden oder dass ZenaTech einen entsprechenden Auftrag erhalten hat. Die Defense-Produkte befinden sich teilweise noch in Entwicklung und Test. Gleichzeitig wächst das operative Unternehmen vor allem durch seine Drone-as-a-Service-(DaaS)-Akquisitionen. Im ersten Quartal 2026 erzielte ZenaTech 8,4 Millionen kanadische Dollar Umsatz, davon rund 7,81 Millionen kanadische Dollar im DaaS-Segment. Dem stand allerdings ein Nettoverlust von rund 26,55 Millionen kanadischen Dollar gegenüber. Für die Aktie bleibt deshalb entscheidend, ob ZenaTech seine Technologieprojekte in zahlende Kunden und skalierbare Umsätze verwandeln kann.

Fazit: Der Kampf um Hormus zeigt, wohin autonome Kriegsführung geht

Der erneute US-Angriff auf Iran macht sichtbar, wie eng Energieversorgung, maritime Sicherheit und autonome Technologien inzwischen miteinander verbunden sind. Die USA griffen nach eigenen Angaben Systeme an, die zum Ausbringen neuer Seeminen an der Straße von Hormus vorbereitet wurden. Iranische Medien wiederum berichten, dass eine amerikanische Drohne den Angriff ausgeführt habe. Gleichzeitig reicht die Bedrohung in der strategischen Wasserstraße von Minen unter Wasser bis zu unbemannten Systemen in der Luft. Genau diese Entwicklung macht Technologien interessant, die gefährliche Aufgaben zunehmend von Menschen auf autonome Maschinen übertragen. ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) versucht sich mit IQ Aqua, dem ZenaDrone 2000 Maritime Interceptor und dem Interceptor P-1 gleich in mehreren Bereichen dieses Marktes zu positionieren. Noch sind daraus keine großen Defense-Aufträge entstanden. Doch wenn die Straße von Hormus eines zeigt, dann dies: Die nächste Generation militärischer Systeme wird nicht nur in der Luft kämpfen. Sie wird über Wasser, unter Wasser und zunehmend autonom operieren. Für ZenaTech beginnt jetzt die schwierigste Phase - zu beweisen, dass aus seinen Prototypen tatsächlich einsatzfähige und kommerziell erfolgreiche Systeme werden.

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Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" und/oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Reuters - US forces strike two Iranian launchers on Iran's Larak island, US official says

https://www.reuters.com/world/middle-east/us-forces-strike-two-iranian-launchers-irans-larak-island-us-official-says-2026-08-30/

Reuters - Oil jumps more than 2% after US attack on Iran's Larak island

https://www.reuters.com/business/energy/oil-jumps-more-than-2-after-us-attack-irans-larak-island-2026-08-30/

Reuters - Trump says Strait of Hormuz has been demined, warns Iran not to plant more

https://www.reuters.com/world/trump-says-strait-hormuz-has-been-demined-warns-iran-not-plant-more-2026-08-25/

Reuters - Iran's navy says it has 'full control' over Strait of Hormuz

https://www.reuters.com/world/middle-east/irans-navy-says-it-has-full-control-over-strait-hormuz-2026-08-28/

Reuters - Bulgaria will get seven minehunter ships from Belgium and Netherlands to protect Black Sea

https://www.reuters.com/world/bulgaria-will-get-seven-minehunter-ships-belgium-netherlands-protect-black-sea-2026-08-27/

ZenaTech - ZenaTech's ZenaDrone Moves IQ Aqua Underwater Mine-Detection Drone into U.S. Field Testing in Florida

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-moves-iq-aqua-underwater-mine-detection-drone-into-u-s-field-testing-in-florida/

ZenaTech - ZenaDrone 2000 Heavy-Lift Interceptor Advances Toward Flight Testing as ZenaTech Targets $20B Counter-Drone Market

https://www.zenatech.com/zenadrone-2000-heavy-lift-interceptor-advances-toward-flight-testing-as-zenatech-targets-20b-counter-drone-market/

ZenaTech - ZenaTech Subsidiary ZenaDrone is Developing the ZenaDrone 2000 Maritime Interceptor: A Cost-Effective Sea and Land Based Drone Defense System for Modern Asymmetric Warfare

https://www.zenatech.com/zenatech-subsidiary-zenadrone-is-developing-the-zenadrone-2000-maritime-interceptor-a-cost-effective-sea-and-land-based-drone-defense-system-for-modern-asymmetric-warfare/

ZenaTech - ZenaTech's ZenaDrone Announces the Filing of a Patent for its Maritime Defense System Combining ZenaDrone 2000 Interceptor Drone and IQ Glider Autonomous Marine Station

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-announces-the-filing-of-a-patent-for-its-maritime-defense-system-combining-zenadrone-2000-interceptor-drone-and-iq-glider-autonomous-marine-station/

ZenaTech - ZenaTech's ZenaDrone Begins Testing Phase for Interceptor P-1 Counter-UAS Drone Platform

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-begins-testing-phase-for-interceptor-p-1-counter-uas-drone-platform/

SEC - ZenaTech, Inc. Management Discussion & Analysis - Three Months Ended March 31, 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997403/000137647426000412/zt_ex99z2.htm

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