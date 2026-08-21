Von Robert Jakob Plagiatsjäger haben Hochkonjunktur. Ein Professor bringt sich deswegen um, eine Regierung soll sogar wegen eines Plagiats gestürzt werden, und so manche Karriere gerät in Schieflage. Bei all dem Aufschrei täte etwas Gelassenheit Not. Nicht jedes Plagiat ist vorsätzlich Betrug, aber nicht jede Schummelei ist harmlos. Dass es der farbige Cambridge-Professor Jason Arday mit der Wahrheit nicht so genau nahm, war auf den ersten Blick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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