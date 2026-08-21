Basel - Warum werden wir nach langem Wachsein unweigerlich müde? Ein Forschungsteam der Universität Basel hat Nervenzellpopulationen im Gehirn von Mäusen identifiziert, die während längerer Wachphasen aktiviert werden und für den Schlafdruck entscheidend sind. Die Ergebnisse liefern neue Einblicke, wie das Gehirn den Bedarf an Schlaf reguliert. Nach einem langen Tag oder einer schlaflosen Nacht wird das Bedürfnis zu schlafen beinahe unwiderstehlich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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