Aktuell befindet sich die Aktie von Siemens Energy noch in der Konsolidierungsphase. Doch der DAX-Titel hat in den Augen mehrerer Experten immer noch reichlich Luft nach oben. So bestätigte nun etwa Bernstein Research die "Outperform"-Empfehlung für Siemens Energy und beließ das Kursziel bei 210 Euro.Daraus errechnet sich ausgehend vom gestrigen Schlusskurs Aufwärtspotenzial von knapp 40 Prozent. Die Analysten um Varun Govindaraj stellten am Donnerstag eine Umfrage unter 50 Einkaufsverantwortlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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