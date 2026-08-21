Bern - Der Bau eines neuen Atomkraftwerks in der Schweiz würde zwischen 14 und 43 Milliarden Franken kosten. Das zeigt ein neuer Bericht der Akademien der Wissenschaften Schweiz. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu. Wie kommen die Forschenden auf diese Zahlen?Die Forschenden nehmen als Ausgangspunkt die aktuellen Angebotskosten für grosse Reaktoren, die derzeit bei etwa 11'500 bis 12'000 Franken pro Kilowatt (kW) Leistung liegen. Darauf aufbauend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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