Bern - Für die Neutralitätsinitiative zeigt sich rund sieben Wochen vor der eidgenössischen Abstimmung eine klare Ablehnung ab. Bei der Ernährungsinitiative ist der Ausgang noch offen. Das zeigt die erste SRG-Umfrage zur Abstimmung vom 27. September. Die Initiative «Wahrung der schweizerischen Neutralität» wäre Anfang August deutlich abgelehnt worden. 54 Prozent der Befragten sprachen sich dagegen aus, 42 Prozent dafür. Die Gegnerschaft starte somit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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