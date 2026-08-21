Zofingen - Der Pharmazulieferer Siegfried hält nach dem ersten Halbjahr an seinen Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 fest. Die Zofinger werden dank Übernahmen vor allem in der zweiten Jahreshälfte zulegen. Die Verkäufe nahmen von Januar bis Juni um 2,2 Prozent auf 633,0 Millionen Franken zu. In Lokalwährungen wäre man um 4,8 Prozent gewachsen, teilte Siegfried am Freitag mit. Gestützt habe eine starke Nachfrage nach Dienstleistungen für die Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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