Lenzburg - Die Hypothekarbank Lenzburg hat im ersten Halbjahr 2026 den Gewinn gesteigert. Trotz eines rückläufigen Zinsengeschäfts profitierte die Bank von höheren Erträgen im Anlagegeschäft und einer tieferen Kostenbasis. Der Geschäftsertrag stieg um 2,2 Prozent auf 69,5 Millionen Franken, wie die Bank am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Entwicklung sprang gar um 37 Prozent auf 10,3 Millionen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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