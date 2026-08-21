Bern - Die in der Clientis-Gruppe zusammengeschlossenen 14 selbstständigen Regionalbanken haben im ersten Halbjahr 2026 deutlich mehr verdient. Das Hypothekarvolumen stieg gleichzeitig weiter an. Unter dem Strich legte der Reingewinn um 6,7 Prozent auf 33,5 Millionen Franken zu, teilte die Bankengruppe am Freitag mit. Diese verweist auf einen höheren Erfolg aus dem Zinsengeschäft sowie eine «erfreulichen» Entwicklung im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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